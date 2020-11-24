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Дуглас Сантос получил травму в матче с «Лацио»

24 Ноября 2020, 23:46,

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Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов римский «Лацио» принимает на своем поле «Зенит».

На 35-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заехал по ногам защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу. Уже через минуту в составе российского клуба произошла замена, вместо Сантоса на поле появился Алексей Сутормин.

Итальянцы повели в счёте уже к 3-й минуте, забитым голом отметился Иммобиле, на 22-й минуте Пароло увеличил преимущество, а через две минуты Дзюба сократил отставание в счёте.

На данный момент идёт 44-я минута матча, «Лацио» ведёт 2:1.

В параллельном матче группы F дортмундская «Боруссия» обыгрывает «Брюгге» со счётом 2:0.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Дуглас Сантос
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