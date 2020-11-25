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Пароло – о победе над «Зенитом»: «Идеальный вечер»

25 Ноября 2020, 02:07,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов. Итальянский футболист отметился дебютным голом в Лиге чемпионов.

«Я считаю, что это был идеальный вечер. Мы выиграли и сделали шаг к выходу из группы, поэтому вся команда заслуживает поздравлений. Мы становимся лучше, нужно сохранять менталитет победителя.

Впереди нас ждут две важнейшие игры, хотим обеспечить себе выход в плей-офф уже в следующем матче.

Сыграть в Лиге чемпионов – это огромное достижение для меня, а забить гол ещё прекраснее. Посвящаю его своей семье, которая всегда поддерживает меня долгие годы», - цитирует Пароло Mediaset.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Марко Пароло
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