Пароло – о победе над «Зенитом»: «Идеальный вечер»

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25 Ноября 2020, 02:07,
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Полузащитник «Лацио» Марко Пароло прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов. Итальянский футболист отметился дебютным голом в Лиге чемпионов.
«Я считаю, что это был идеальный вечер. Мы выиграли и сделали шаг к выходу из группы, поэтому вся команда заслуживает поздравлений. Мы становимся лучше, нужно сохранять менталитет победителя.
Впереди нас ждут две важнейшие игры, хотим обеспечить себе выход в плей-офф уже в следующем матче.
Сыграть в Лиге чемпионов – это огромное достижение для меня, а забить гол ещё прекраснее. Посвящаю его своей семье, которая всегда поддерживает меня долгие годы», - цитирует Пароло Mediaset.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лацио, Марко Пароло