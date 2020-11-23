Манчини посетит матч «Лацио» - «Зенит»

Завтра, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» на своем поле примет «Зенит».

Как сообщает sport24, на матче будет присутствовать главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Напомним, что Манчини последние несколько недель находился на карантине из-за положительного теста на коровирус, по этой причине специалист пропустил три матча сборной Италии, в которых его команда одержала три победы.

Начало матча, который пройдёт в Риме, запланирован на 23:00 по московскому времени. Перед четвертым туром «Зенит» с одним очком занимает последнее место в своей группе.