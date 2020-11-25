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Михаил Кержаков: «Если у Иммобиле есть шанс, он его практически всегда использует»

25 Ноября 2020, 01:19,

LiveSport.Ru

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги матча с «Лацио» (1:3) в эфире канала «Матч!».

- Дальние удары, пенальти - всё это было, восстановившийся Иммобиле. Расскажите свои ощущения после сегодняшней игры. Мы видели, что вы дико переживали, когда уходили с поля.

- Я, конечно, переживал. Обидно всегда проигрывать, но Лига чемпионов не прощает даже малейших ошибок, Иммобиле - это форвард экстра-класса. Если у него есть шанс, он его практически всегда использует. Нельзя давать простор и время, чтобы человек принимал и исполнял.

- Насколько сильно изменились «Лацио» и «Зенит» за то время, когда вы не виделись?

- В первом матче у них не было ряда игроков ведущих. Они играли у нас дома вторым номером на контратаках. Здесь они сразу побежали в прессинг. Результатом был первый гол, который мы пропустили на третьей минуте. Потом они продолжили прессинговать, но когда счет стал 2:1, и в начале второго тайма инициатива перешла в наши руки. Но опять же это Лига чемпионов, турнир высочайшего класса, и малейшая оплошность наказывается.

- Вы можете рассказать, как из ворот смотрелась игра? Почему хаотично перемещалась линия атаки? Малком «десятка», Дзюба впереди, и ваше направление атак, выбивать мяч вперед.

- По горячим следам немного сложно ответить на ваш вопрос, извините.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Михаил Кержаков
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