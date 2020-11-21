Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Лацио» потерял защитника из-за коронавируса

21 Ноября 2020, 11:04,

Евро-Футбол.Ру

23-летний защитник римского «Лацио» Луис Фелипе заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный тренер команды Симоне Индзаги, слова которого приводит издание Football-Italia.

Напомним, что сегодня, 21-го ноября, римский коллектив проведет матч восьмого тура чемпионата Италии против «Кротоне», а спустя несколько дней встретится с петербургским «Зенитом» в групповом раунде Лиги чемпионов. Этот поединок состоится во вторник, 24-го ноября.

После семи туров итальянской Серии А «Лацио» набрал 11 баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Луис Фелипе
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