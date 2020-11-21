«Лацио» потерял защитника из-за коронавируса

23-летний защитник римского «Лацио» Луис Фелипе заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный тренер команды Симоне Индзаги, слова которого приводит издание Football-Italia.

Напомним, что сегодня, 21-го ноября, римский коллектив проведет матч восьмого тура чемпионата Италии против «Кротоне», а спустя несколько дней встретится с петербургским «Зенитом» в групповом раунде Лиги чемпионов. Этот поединок состоится во вторник, 24-го ноября.

После семи туров итальянской Серии А «Лацио» набрал 11 баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.