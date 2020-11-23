Лодыгин: «Зенит» может одержать победу над «Лацио», жду много голов»

Экс-голкипер «Зенит» Юрий Лодыгин пообщался с пресс-службой «Лацио» перед матчем римского клуба против «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это будет интересный матч с большим количеством голов. На кону стоят важные очки. «Зенит» может одержать победу. Да, в последние годы «Лацио» не добивалось успеха в Лиге чемпионов, но в Италии всегда были неплохие результаты. Завтра победит тот, кто сделает меньше ошибок.

Я думал, что после трёх туров «Зенит» будет находиться в лучшем положении. Но выйти по-прежнему может любая команда. Но я думаю, что «Боруссия» займёт первое место, а за второе поборются «Лацио» и «Зенит», - цитирует Лодыгина пресс-служба римского клуба.