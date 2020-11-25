Семак: «У нас шансов выйти в три центральных защитника фактически не было»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Лацио» (1:3) в эфире канала «Матч!».

- Большие кадровые проблемы, игра сложилась не удачно. Ерохин играл справа, а Малком как «десятка», это с чем было связано? Мы привыкли, что Малком играет чуть правее, а Ерохин - второй нападающий рядом с Дзюбой.

- Здесь два фактора, потому что он далеко не в оптимальной кондиции, здесь у него задача была меньше работы в центре, нежели на фланге. Ерохин лучше готов сейчас. Конечно, у нас каждый игрок на счету, и мы не могли пожертвовать еще одним флангом. Освободили немного от оборонительной работы Малкома в пользу атакующих действий. Ерохин - боле объемный игрок, поэтому он вышел на этой позиции.

- Была вообще мысль сыграть с тремя центральными защитниками из-за кадровых потерь? У вас не было Караваева справа, и тот же Кузяев, ему легче было бы действовать по всему флангу и меньше отходить в оборону.

- У нас один футболист, который мог сыграть, это Даниил Прохин, поэтому в таком матче выходить ему, плюс тот же Ракицкий испытывает сложности при игре в три центральных защитника. У нас шансов выйти в три фактически не было.