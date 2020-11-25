Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Семак: «У нас шансов выйти в три центральных защитника фактически не было»

25 Ноября 2020, 01:12,

Instagram

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Лацио» (1:3) в эфире канала «Матч!».

- Большие кадровые проблемы, игра сложилась не удачно. Ерохин играл справа, а Малком как «десятка», это с чем было связано? Мы привыкли, что Малком играет чуть правее, а Ерохин - второй нападающий рядом с Дзюбой.

- Здесь два фактора, потому что он далеко не в оптимальной кондиции, здесь у него задача была меньше работы в центре, нежели на фланге. Ерохин лучше готов сейчас. Конечно, у нас каждый игрок на счету, и мы не могли пожертвовать еще одним флангом. Освободили немного от оборонительной работы Малкома в пользу атакующих действий. Ерохин - боле объемный игрок, поэтому он вышел на этой позиции.

- Была вообще мысль сыграть с тремя центральными защитниками из-за кадровых потерь? У вас не было Караваева справа, и тот же Кузяев, ему легче было бы действовать по всему флангу и меньше отходить в оборону.

- У нас один футболист, который мог сыграть, это Даниил Прохин, поэтому в таком матче выходить ему, плюс тот же Ракицкий испытывает сложности при игре в три центральных защитника. У нас шансов выйти в три фактически не было.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Немецкая ничья в дерби Москвы: Зобнин спас «Спартак», Скопинцев забил чудо-гол
Немецкая ничья в дерби Москвы: Зобнин спас «Спартак», Скопинцев забил чудо-гол


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола