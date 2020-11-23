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Семак: «У «Лацио» очень много опытных игроков, есть кем заменить Милинковича-Савича»

23 Ноября 2020, 23:02,

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча с «Лацио».

- Завтра «Зениту» предстоит провести матч четвёртого тура Лиги чемпионов, выездная встреча с «Лацио». Какие у вас ощущения перед этой игрой?

- Ощущения как обычно, нужно выходить и играть в футбол, будем играть, стараться побеждать, а игра покажет, на что мы способны.

- Традиционный вопрос по составу. Кто завтра точно не может помочь «Зениту»? на кого вы рассчитываете из тех игроков, кто недавно вернулся в строй?

- Здесь у нас проблем достаточно много, и пауза на матчи сборных в этом отношении нам не особо помогла, потому что с повреждениями и проблемами вернулись наши игроки.  В частности Караваев получил травму в последнем матче, его пришлось заменить, Вендел вернулся с повреждением с олимпийской сборной Бразилии, Круговой и Оздоев - у них свои проблемы, но с сегодняшнего дня они начали заниматься в индивидуальном режиме. Это те игроки, которые не смогут нам помочь точно. Что касается тех, кто не тренировался с нами в последнее время, Азмун и Дриусси с нами, но, конечно, они пропустили очень много, и рассчитывать на них в полную достаточно сложно будет.

- Малком играл в Грозном 10 минут. Есть ли у него шансы появиться в стартовом составе, или это игрок, который может выйти на замену?

- Подумаем, время еще есть. Шансы есть, но, конечно, он еще не готов. Функционально ему еще очень сложно. Даже те 15 минут, которые были в Грозном, видно, что он пока еще тяжеловат, конечно.

- У «Лацио» вернулась группа игроков, переболевших коронавирусом, но при этом неожиданно выбыл ключевой игрок центра поля Сергей Милинкович-Савич. Скажется ли это как-то на игре «Зенита»? потому что Савич хорош при игре в обороне и атаке. Повлияет ли это как-то на выбор тактики, может быть, или это всего лишь один игрок?

- Тактика не меняется, «Лацио» играет в одном составе, очень много опытных игроков, есть кем заменить, несмотря на то, что Милинкович-Савич - очень хороший игрок, достаточно хорошо укомплектована команда, чтобы выходить и играть. В атаке четыре нападающих хороших есть,  а выходит два в стартовом составе. В центре поля и обороне есть выбор. Я не думаю, что это будет серьезная проблема.

- Вы неоднократно говорили, что Лучано Спаллетти сыграл очень большую роль в начале вашей тренерской карьеры. Завтрашний матч аккумулирует большое количество параллелей. Завтра «Зенит» сыграет с «Лацио», который для Спаллетти на протяжении долгого времени был большим соперником. Не общались ли вы с Лучано Спаллетти в последнее время, может быть, перед первой игрой с «Лацио»?

- Нет, не общались по поводу «Лацио». По поводу всего остального вы абсолютно правы, что огромное значение в моей судьбе футбольной и тренерской сыграл Лучано. Конечно, я с восхищением отношусь к нему как к тренеру, так и к человеку. Очень благодарен ему за все, что он сделал для меня.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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