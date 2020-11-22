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«Лацио» и «Зенит» рассудят англичане, «Краснодар» и «Севилью» - итальянцы

22 Ноября 2020, 13:09,

Global Look Press

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на вторничных матчах российских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Лацио» и «Зенит» рассудят англичане. Судейскую бригаду на матче в Риме возглавит Майкл Оливер.

Матч «Краснодара» и «Севильи» обслужат рефери из Италии. Главным в поле будет Марко Гуида.

Стоит отметить, что российские команды ещё не побеждали в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Зенит» и «Краснодар» в трёх прошедших матчах группового этапа смогли положить в свои копилки по одному зачётному баллу. Впрочем, обе команды сохраняют шансы пробиться в плей-офф.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Краснодар, Севилья, Лацио, Майкл Оливер, Марко Гуида
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