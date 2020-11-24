Сулейманов: «Ни от какого соперника мы не отталкиваемся. Мы играем в свою игру»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от игры с «Севильей» в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько победа над «Тамбовом» изменила настроение в команде? Это первый позитивный результат за долгое время.

- Позитивный результат, и люди вышли. Сейчас у тренера есть возможность варьировать состав лидеры вышли. Я считаю, что это может быть таким толчком, что добавятся новые силы. Я думаю, будет хорошая игра.

- В Премьер-лиге и в Лиге чемпионов стиль команда немного отличается. В Лиге чемпионов все-таки больше от соперника?

- Нет, ни от какого соперника мы не отталкиваемся. Мы играем в свою игру. Тренерский штаб всегда говорит, что мы никогда не отходим от своей игры, просто есть различные варианты прессинга и чего-то еще. Может быть, вам кажется, но мы от своей игры не отходим.

- То есть, можно ожидать, что в матче с «Севильей» будете пытаться играть в атакующий доминирующий футбол?

- Конечно, попытаемся играть в такой футбол.