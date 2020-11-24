Лопетеги: «Краснодар» - это команда, которая может играть в очень содержательный футбол»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром» в эфире канала «Матч ТВ».

- Фланги - это основной козырь «Севильи». Насколько в связи с этим болезненна потеря Хесуса Наваса, как вы планируете восполнять ее?

- У нас достаточно потерь, и это не только Сесар Навас, также у нас нет Сусо, например, также мы лишились Карлоса Фернандеса. Кого-то мы потеряли из-за ковида, кого-то из-за травмы, кого-то из-за дисквалификаций. Это реальность, с которой мы столкнулись, поэтому нам нужно находить решение, чтобы компенсировать эти потери в составе. Понятно, что это ситуация, которую мы должны будем преодолеть. Понятно, что нам нужно быть максимально сконцентрированными, показать свой лучший футбол, потому что это будет матч достаточно высокого уровня, очень сложная игра. «Краснодар» - это команда, которая может играть в очень содержательный футбол. Понятно, что это будет совсем другая игра, чем тот матч, который мы увидели в Испании, в Севилье. Это будет очень сложный матч, нам нужно показать свои качества для того, чтобы добиться нужного результата в этой игре