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Газинский: «Неудобно перед болельщиками и самими собой»

25 Ноября 2020, 02:09,

ФК "Краснодар"

Игроки «Краснодара» подвели итоги матча с «Севильей» (1:2) в эфире канала «Матч!».

 

Полузащитник Юрий Газинский:

- Это уже вторая игра наша, мы в Севилье проиграли. Сегодня пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться, имели подходы. Опять упускаем ничью в конце матча.

- В чем проблема - «физика», психология, где искать причины?

- Мне тяжело сказать. На самом деле неудобно перед болельщиками и самими собой, поэтому будем разбираться.

 

Форвард Ари:

- Мы понимали, что матч очень важный и ключевой. К сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Может быть, получится с Лигой Европы. Нам не удалось качественно сыграть в первом тайме. Несмотря на позитивные изменения во втором, все-таки проиграли. «Севилья» хорошо контролировала мяч, действовала компактно и преуспела в контратаках. Нам же не хватило организации игры.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Ари, Юрий Газинский
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