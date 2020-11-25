Газинский: «Неудобно перед болельщиками и самими собой»

Игроки «Краснодара» подвели итоги матча с «Севильей» (1:2) в эфире канала «Матч!».

Полузащитник Юрий Газинский:

- Это уже вторая игра наша, мы в Севилье проиграли. Сегодня пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться, имели подходы. Опять упускаем ничью в конце матча.

- В чем проблема - «физика», психология, где искать причины?

- Мне тяжело сказать. На самом деле неудобно перед болельщиками и самими собой, поэтому будем разбираться.

Форвард Ари:

- Мы понимали, что матч очень важный и ключевой. К сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Может быть, получится с Лигой Европы. Нам не удалось качественно сыграть в первом тайме. Несмотря на позитивные изменения во втором, все-таки проиграли. «Севилья» хорошо контролировала мяч, действовала компактно и преуспела в контратаках. Нам же не хватило организации игры.