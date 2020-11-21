«Севилья» тоже потеряла вратаря перед матчем с «Краснодаром»

Голкипер «Севильи» Яссин Буну сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Марокканец был изолирован от команды, о чём сообщает пресс-служба клуба.

Очевидно, Буну не сможет сыграть против «Краснодара» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. При этом «быки» тоже будут обходиться без основного вратаря – ранее сомнительный тест в расположении сборной России сдал Матвей Сафонов.

В этом сезоне именно Буну является основным голкипером «Севильи», хотя в первой игре против «Краснодара» он просидел в запасе, а в основе вышел Томаш Вацлик.

«Краснодар» примет «Севилью» во вторник, 24 ноября.