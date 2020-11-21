Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Севилья» тоже потеряла вратаря перед матчем с «Краснодаром»

21 Ноября 2020, 17:42,

Евро-Футбол.Ру

Голкипер «Севильи» Яссин Буну сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Марокканец был изолирован от команды, о чём сообщает пресс-служба клуба.

Очевидно, Буну не сможет сыграть против «Краснодара» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. При этом «быки» тоже будут обходиться без основного вратаря – ранее сомнительный тест в расположении сборной России сдал Матвей Сафонов.

В этом сезоне именно Буну является основным голкипером «Севильи», хотя в первой игре против «Краснодара» он просидел в запасе, а в основе вышел Томаш Вацлик.

«Краснодар» примет «Севилью» во вторник, 24 ноября.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Севилья, Яссин Буну
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола