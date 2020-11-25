Мусаев – о конфликте Газинского и Кайо: «Если люди говорят на повышенных тонах — это хорошо»

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25 Ноября 2020, 00:30,
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал конфликт между Газинским и Кайо, произошедший во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).
«Если люди говорят на повышенных тонах — это хорошо. Нельзя всегда говорить спокойным, иногда нужно говорить, что думаешь.
Санкции? Я не вижу в этом проблемы», - цитирует главного тренера «Краснодара» sport24.
Отметим, что «Краснодар» пропустил второй гол на пятой дополнительной минуте.
После четырёх туров «Краснодар» с одним очком занимает третье место в группе E, опережая идущий следом «Ренн» лишь по дополнительным показателям.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Марат Мусаев