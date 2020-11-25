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Мусаев – о конфликте Газинского и Кайо: «Если люди говорят на повышенных тонах — это хорошо»

25 Ноября 2020, 00:30,

Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал конфликт между Газинским и Кайо, произошедший во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Если люди говорят на повышенных тонах — это хорошо. Нельзя всегда говорить спокойным, иногда нужно говорить, что думаешь.

Санкции? Я не вижу в этом проблемы», - цитирует главного тренера «Краснодара» sport24.

Отметим, что «Краснодар» пропустил второй гол на пятой дополнительной минуте.

После четырёх туров «Краснодар» с одним очком занимает третье место в группе E, опережая идущий следом «Ренн» лишь по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Марат Мусаев
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