Мусаев: «Выводы сделаны, мы хорошо разобрали «Севилью». Но самое трудное - на поле реализовать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры с «Севильей» в эфире канала «Матч ТВ».

- Первый вопрос, традиционный для «Краснодара» в последнее время: это количество травмированных и проблемы с составом. Что будет сегодня?

- Сегодня состояние гораздо лучше, многие ребята, кто не мог принимать участие в прошлых матчах, добавились. Вопрос в их состоянии, оно не оптимальное, но все равно у нас сегодня большая обойма.

- Не играет Сафонов, при этом он голкипер основной. Это является проблемой?

- Да, конечно, Сафонов не один год наш лидер, и особенно в этой Лиге чемпионов у него куча сэйвов. По-моему, он первый вообще среди всех вратарей по сэйвам. Для нас это потеря.

- Говоря о составе, вернулся Вандерсон, он сегодня на скамейке. С чем это связано, есть ли у него шанс появиться на поле?

- Да, конечно, есть шанс. Он готов, но у него было мало тренировок в общей группе, он практически не тренировался. У него, в принципе, хорошее состояние, он сказал, что будет готов. Я думаю, минут на 30, а может и больше.

- А как Уткин?

- Уткин - всё нормально, это конкуренция. Вернулся Кабелла, есть Газинский, есть Олссон, даже де Вильена не попал в состав. Это такой рабочий момент.

- Говоря о ситуации в группе, многие считают, что сегодня определяющий матч для «Краснодара», и многое решится, готова ли команда бороться за выход. Насколько это довлеет над футболистами и лично над вами?

- Надо мной никак не довлеет. Мы понимаем, что каждый матч важный. Нужно проделать большой путь, чтобы попасть в Лигу чемпионов и играть здесь. И если мы прошли, то должны быть в состоянии боевой готовности, показать свою лучшую игру. На нас ничего не должно давить.

- Главный итог, который вы вынесли для себя по итогам встречи в Севилье?

- Да, был первый тайм хороший, во втором тайме вроде бы имели на одного игрока больше, но прижались к своим воротам. Нужно было пытаться забить третий гол, у нас были хорошие подходы и зоны. Но мы этим не воспользовались, и такой произошел несчастный случай. Пока приходили в себя, пропустили третий. Выводы сделаны, мы хорошо разобрали «Севилью». Но самое трудное - на поле реализовать. Мы очень хорошо их знаем, и сильные, и слабые стороны. Осталось самое сложное - перенести это на поле.