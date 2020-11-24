Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мусаев: «Выводы сделаны, мы хорошо разобрали «Севилью». Но самое трудное - на поле реализовать»

24 Ноября 2020, 21:02,

Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры с «Севильей» в эфире канала «Матч ТВ».

- Первый вопрос, традиционный для «Краснодара» в последнее время: это количество травмированных и проблемы с составом. Что будет сегодня?

- Сегодня состояние гораздо лучше, многие ребята, кто не мог принимать участие в прошлых матчах, добавились. Вопрос в их состоянии, оно не оптимальное, но все равно у нас сегодня большая обойма.

- Не играет Сафонов, при этом он голкипер основной. Это является проблемой?

- Да, конечно, Сафонов не один год наш лидер, и особенно в этой Лиге чемпионов  у него куча сэйвов. По-моему, он первый вообще среди всех вратарей по сэйвам. Для нас это потеря.

- Говоря о составе, вернулся Вандерсон, он сегодня на скамейке. С чем это связано, есть ли у него шанс появиться на поле?

- Да, конечно, есть шанс. Он готов, но у него было мало тренировок в общей группе, он практически не тренировался. У него, в принципе, хорошее состояние, он сказал, что будет готов. Я думаю, минут на 30, а может и больше.

- А как Уткин?

- Уткин - всё нормально, это конкуренция. Вернулся  Кабелла, есть Газинский, есть Олссон, даже де Вильена не попал в состав. Это такой рабочий момент.

- Говоря о ситуации в группе, многие считают, что сегодня определяющий матч для «Краснодара», и многое решится, готова ли команда бороться за выход. Насколько это довлеет над футболистами и лично над вами?

- Надо мной никак не довлеет. Мы понимаем, что каждый матч важный. Нужно проделать большой путь, чтобы попасть в Лигу чемпионов и играть здесь. И если мы прошли, то должны быть в состоянии боевой готовности, показать свою лучшую игру. На нас ничего не должно давить.

- Главный итог, который вы вынесли для себя по итогам встречи в Севилье?

- Да, был первый тайм хороший, во втором тайме вроде бы имели на одного игрока больше, но прижались к своим воротам. Нужно было пытаться забить третий гол, у нас были хорошие подходы и зоны. Но мы этим не воспользовались, и такой произошел несчастный случай. Пока приходили в себя, пропустили третий. Выводы сделаны, мы хорошо разобрали «Севилью». Но самое трудное - на поле реализовать. Мы очень хорошо их знаем, и сильные, и слабые стороны. Осталось самое сложное - перенести это на поле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола