Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мусаев: «Попытаемся не допустить ошибки, которые сделали в прошлом матче»

23 Ноября 2020, 14:46,

Global Look Press

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий накануне домашнего матча четвёртого тура Лиги чемпионов с «Севильей».

- Для нашего города это большое событие. Мы сделаем все, чтобы добиться максимального результата, - заявил Мусаев на пресс-конференции.

Также рулевой «быков» уверен, что команда сделала правильные выводы по прошлой игре, которая должна была стать победной, но в итоге российский коллектив упустил три очка в большинстве (2:3): «Да, мы понимаем, что нужно улучшить. Попытаемся не допустить ошибки, которые сделали в прошлом матче».

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Севилья» прозвучит во вторник в 20:55.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола