Мусаев: «Попытаемся не допустить ошибки, которые сделали в прошлом матче»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий накануне домашнего матча четвёртого тура Лиги чемпионов с «Севильей».

- Для нашего города это большое событие. Мы сделаем все, чтобы добиться максимального результата, - заявил Мусаев на пресс-конференции.

Также рулевой «быков» уверен, что команда сделала правильные выводы по прошлой игре, которая должна была стать победной, но в итоге российский коллектив упустил три очка в большинстве (2:3): «Да, мы понимаем, что нужно улучшить. Попытаемся не допустить ошибки, которые сделали в прошлом матче».

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Севилья» прозвучит во вторник в 20:55.