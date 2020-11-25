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Эль-Хаддади: «Краснодар» давил и не раз мог забить»

25 Ноября 2020, 09:32,

Евро-Футбол.Ру

Форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка против «Краснодара» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой испанского коллектива со счетом 2:1.

«В первом тайме мы контролировали ход матча. Не знаю, что произошло после перерыва, но было тяжелее. «Краснодар» давил и не раз мог забить. Рад, что в конце перехватили инициативу, а мой мяч помог команде победить», - передает слова нападающего официальный сайт УЕФА.

После четырех проведенных туров краснодарский коллектив с одним баллом занимает третью строчку в квартете Е. «Севилья» набрала десять баллов и досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

В пятом туре соревнований «Краснодар» встретится на своем поле с французским «Ренном». Матч состоится второго декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Севилья, Мунир Эль-Хаддади
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