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Ари: «Надеюсь, «Краснодар» сможет выйти в Лигу Европы»

25 Ноября 2020, 08:51,

Global Look Press

Нападающий «Краснодара» Ари подвел итоги поединка против испанской «Севильи» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу андалусийского коллектива.

«Краснодар» неплохо действовал во втором тайме, однако это нам не помогло. Соперник сыграл очень компактно и удачно действовал на контратаках.

Очень жаль, что мы потеряли шансы на выход в плей-офф. Надеюсь, что у нас получится пробиться в Лигу Европы», - приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Краснодар» с одним очком занимает третье место в группе Е. «Севилья» набрала десять баллов и гарантировала себе выход в 1/8 финала.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Ари
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