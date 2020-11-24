Эскудеро получил травму в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле принимает «Севилью».

На 59-й минуте травму руки получил защитник испанской команды Серхио Эскудеро. Уже через минуту вместо него на замену вышел Карим Рекик.

На данный момент идёт 68-я минута матча, счёт пока равный – 1:1. Отметим, что «Севилья» открыла счёт уже в самом начале встречи, забитым голом отметился Иван Ракитич. На 56-й минуте Вадерсон сравнял счёт.

31-летний Эскудеро в нынешнем сезоне сыграл шесть матчей за «Севилью» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Серхио выступает за «Севилью» с 2015 года.