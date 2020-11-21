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Сафонов не сыграет в матче с «Севильей»

21 Ноября 2020, 17:11,

Global Look Press

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сможет помочь команде в игре Лиги чемпионов против «Севильи». Об этом сообщил наставник команды Мурад Мусаев.

Напомним, в лагере российской сборной Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус.

«Сегодня Сафонов сдал первый отрицательный тест. Посмотрим, когда он начнёт тренироваться. Шансов сыграть с «Севильей» у него нет», - сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер» после минимальной победы своей команды над «Тамбовом» в пятнадцатом туре Премьер-лиги.

Матч «Краснодар» - «Севилья» пройдёт в ближайший вторник, двадцать четвёртого ноября.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
21 Ноября 2020, 17:57

Да какая разница, кого будут дырявить... Если защита нормально отыграть не умеет... Нет, верим, но против объективных фактов не попрёшь.

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