Сафонов не сыграет в матче с «Севильей»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сможет помочь команде в игре Лиги чемпионов против «Севильи». Об этом сообщил наставник команды Мурад Мусаев.

Напомним, в лагере российской сборной Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус.

«Сегодня Сафонов сдал первый отрицательный тест. Посмотрим, когда он начнёт тренироваться. Шансов сыграть с «Севильей» у него нет», - сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер» после минимальной победы своей команды над «Тамбовом» в пятнадцатом туре Премьер-лиги.

Матч «Краснодар» - «Севилья» пройдёт в ближайший вторник, двадцать четвёртого ноября.