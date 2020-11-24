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​«Краснодар» объявил состав на матч с «Севильей»

24 Ноября 2020, 19:41,

Евро-Футбол.Ру

В четвёртом туре Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле сыграет против испанской «Севильи». Наставник «быков» Мурад Мусаев решил выпустить с первых минут следующих футболистов:

Городов, Мартынович, Рамирес, Кабелла, Газинский, Ульссон, Классон, Смольников, Кайо, Берг, Сулейманов.

Стартовый свисток на стадионе «Краснодара» прозвучит в 20:55 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

После трёх сыгранных туров группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» имеет один зачётный балла в своём активе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Севилья
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