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Мончи выделил игроков «Краснодара», которые интересны испанским клубам

24 Ноября 2020, 20:39,

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Спортивный директор «Севильи» Мончи поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром» в эфире канала «Матч ТВ».

- В первом матче у вашей команды были проблемы. С чем это было связано?

- Нет, в первом матче у нас были проблемы, потому что «Краснодар» - очень хорошая команда, которая играет в содержательный интересный футбол, команда, которая может бороться в абсолютно каждом матче. Поэтому мы не были удивлены. Это мощная команда. Я думаю, что в Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Мы рады, что выиграли, это было важно.

- Вы один из лучших спортивных директоров в мире. Как вы думаете, есть в команде «Краснодара» футболисты, которые интересны вам или другим испанским командам?

- В «Краснодаре» есть футболисты, которые очень хорошо играют в очень красивый и яркий футбол. Для меня «Краснодар» - одна из лучших команд в России. Здесь интересные футболисты, такие как Классон, Берг, Олссон, Кабелла, де Вильена. Они очень интересные, и многие команды в Испании могут ими интересоваться. Для меня это мощная и сильная команда.

- Но также есть молодые российские футболисты, здесь также хорошая академия.

- Для меня «Краснодар» - команда, которая блестяще работает с молодыми футболистами. Я знаю академию, для меня это важно. Также важно, что президент клуба и клуб много внимания уделяют молодым.

- Сборная Испании здесь была во время чемпионата мира, в том числе ваш тренер Хулен Лопетеги. Здесь он испытал некоторые проблемы (увольнение из сборной - прим. ЕФ).

- Мы забыли, больше об этом не думаем. Мы мобилизованы на сегодняшний вечер, хотим выиграть и насладиться Лигой чемпионов сегодня вечером.

- Вы не говорили пока с ним?

- Нет, только о еде, погоде и холоде.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Севилья, Мончи
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