Мусаев: «Не думаю, что нужно винить злой рок, нужно хорошо доигрывать свои моменты»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча с «Севильей» (1:2) в эфире канала «Матч!».

- Я не думаю, что нужно винить злой рок, нужно хорошо доигрывать свои моменты. Всё было в наших руках, мы сами виноваты в том, что произошло.

- В целом, если смотреть на 90 минут игры, хотя бы в первой части второго тайма можете быть довольны действиями?

- Когда проигрываешь, трудно чем-то быть довольным. Если брать по содержанию, да, первый тайм был не очень содержательным. В начале второго мы провели ряд атак, забили мяч, оказывали давление, и в конце все шло к ничейному результату, но одна ошибка решила исход матча.

У нас были очень большие потери, сейчас ребята возвращаются, я думаю, от игры к игре будет улучшаться их состояние и сыгранность со всеми.