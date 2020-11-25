Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мусаев: «Не думаю, что нужно винить злой рок, нужно хорошо доигрывать свои моменты»

25 Ноября 2020, 01:56,

ФК "Краснодар"

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча с «Севильей» (1:2) в эфире канала «Матч!».

- Я не думаю, что нужно винить злой рок, нужно хорошо доигрывать свои моменты. Всё было в наших руках, мы сами виноваты в том, что произошло.

- В целом, если смотреть на 90 минут игры, хотя бы  в первой части второго тайма можете быть довольны действиями?

- Когда проигрываешь, трудно чем-то быть довольным. Если брать по содержанию, да, первый тайм был не очень содержательным. В начале второго мы провели ряд атак, забили мяч, оказывали давление, и в конце все шло к ничейному результату, но одна ошибка решила исход матча.

У нас были очень большие потери, сейчас ребята возвращаются, я думаю, от игры к игре будет улучшаться их состояние и сыгранность со всеми.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Немецкая ничья в дерби Москвы: Зобнин спас «Спартак», Скопинцев забил чудо-гол
Немецкая ничья в дерби Москвы: Зобнин спас «Спартак», Скопинцев забил чудо-гол


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола