Кирьяков: «В Лиге чемпионов наибольшие шансы набрать очки у «Зенита»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей российских участников Лиги чемпионов.

- Какие перспективы у российских команд в предстоящих матчах Лиги чемпионов? Начнем с «Локомотива», который играет с «Атлетико». Есть шансы хотя бы на ничью?

- Понятно, что будет тяжело, тем более на поле такого соперника. Мы видим, в каком состоянии сейчас находится «Локомотив. Даже несмотря на победу в последнем туре РПЛ, все равно много вопросов. «Атлетико» - команда другого уровня, хотя матч в Москве показал, что и с ним можно бороться, но при условии, что ты находишься в оптимальном состоянии, очень хорошо мотивирован и играешь через не могу, проявляешь характер. Сможет ли «Локомотив» это сделать - большой вопрос.

- Многие считают, что будет разгромное поражение «железнодорожников». Исключаете это?

- Тут вопрос, как будет мотивирован «Атлетико». Он играет на два фронта и должен рассчитывать свои силы, ведь у него в чемпионате тоже не так все просто. Если испанцы будут играть агрессивно, подавлять начало атаки, прессинговать, тогда у гостей будут проблемы. У «Атлетико» здорово наиграны все комбинации. Другой вопрос - стратегический, ведь они опережают «Локомотив» в таблице, ничья будет неплохим результатом для них. Так что они могут сыграть и прагматично. А там уж, что Симеоне выберет.

- В чем шансы «Локомотива»?

- Сыграть строго, дисциплинированно, так, как они играли в Москве. Нужны быстрые атаки. Только это может принести «железнодорожникам» результат.

- Есть ли опасения за вратарскую позицию, потому что Гилерме играет в последнее время не так уверенно?

- Есть опасения. Мы видим, что он нервничает и допускает ошибки. Мы знаем, что если он соберется, то покажет игру хорошего уровня. Все зависит от того, как он переварит свои неудачи. Тут должна быть и тонкая тренерская работа.

- Какие перспективы питерского клуба в матче с «Лацио»?

- «Лацио» предстанет другой командой, чем в Питере. «Зенит» неплохо смотрелся, но у гостей не было ведущих футболистов. Питерцы демонстрировали жажду борьбы, исходили из своей игры, поэтому и смотрелись неплохо. Потенциал у нашего клуба есть, но насколько он может все это реализовать, вопрос. Все-таки ситуация в группе достаточно сложная - «Зенит» идет на последнем месте и стоит вопрос не только выхода из группы, но и попадания в Лигу Европы. Для этого надо набирать очки и обгонять «Брюгге». Поэтому и с «Лацио» нужно бороться. «Зенит» в этом сезоне не так стабилен и уверен в своих силах, как в прошлом году.

- У «Зенита» четыре гостевых матча подряд, плюс ребята налетали за сборную. Насколько трудно играть в таком графике?

- Трудно. Но если ты топ-клуб и ставишь цели играть успешно на международной арене, то должен все это предвидеть. Усиление было сделано, подготовка велась. Все знали, что их ждет, как предстоит играть.

- Как оцениваете шансы «Краснодара» в матче с «Севильей»?

- Будет тяжело. Мы видели силу «Севильи» и как она играла, оставшись вдесятером. Если учесть, что команда будет играть в полном составе, и не допустит такие просчеты, как в домашнем матче, то по игре испанцы выглядят намного предпочтительнее. Хотя мы знаем, что и «Краснодар» любит играть с мячом. Но мы видели, как испанцы даже в меньшинстве переигрывали «быков», даже в контроле мяча. Я уже не говорю о конечном результате.

- У кого из наших команд наибольшие шансы набрать очки в этом туре?

- «Зенит» может побороться. По «Локомотиву» мы все понимаем. Да и «Севилья» с «Краснодаром» - это команды разного уровня. А вот питерцы могут попытаться выиграть матч. На это надо настраивать футболистов, потому что отступать некуда. Надо рвать и метать, выгрызать такие матчи и все для этого у «Зенита» есть.

Елена Григорьевская