Ракитич забил самый быстрый гол «Севильи» в Лиге чемпионов (видео)

Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле принимает «Севилью».

На четвертой минуте встречи забитым голом отметился полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, который первым оказался на подборе у штрафной площади «Краснодара».

Стоит отметить, что гол Ракитича стал самым быстрым в истории «Севильи» в Лиге чемпионов.

После первого тайма счёт в пользу «Севильи» 1:0.

«Краснодар» в трёх турах набрал одно очко и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а в активе испанского клуба семь очков.

В параллельном матче «Ренн» на своём поле принимает «Челси».