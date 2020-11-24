Ракитич забил самый быстрый гол «Севильи» в Лиге чемпионов (видео)

|
24 Ноября 2020, 21:46,
|
|
Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле принимает «Севилью».
На четвертой минуте встречи забитым голом отметился полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, который первым оказался на подборе у штрафной площади «Краснодара».
Стоит отметить, что гол Ракитича стал самым быстрым в истории «Севильи» в Лиге чемпионов.
После первого тайма счёт в пользу «Севильи» 1:0.
«Краснодар» в трёх турах набрал одно очко и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а в активе испанского клуба семь очков.
В параллельном матче «Ренн» на своём поле принимает «Челси».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Севилья, Иван Ракитич
Красиво положил. В своём стиле.