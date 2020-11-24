Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ракитич забил самый быстрый гол «Севильи» в Лиге чемпионов (видео)

24 Ноября 2020, 21:46,

Евро-Футбол.Ру

Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле принимает «Севилью».

На четвертой минуте встречи забитым голом отметился полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, который первым оказался на подборе у штрафной площади «Краснодара».

Стоит отметить, что гол Ракитича стал самым быстрым в истории «Севильи» в Лиге чемпионов.

После первого тайма счёт в пользу «Севильи» 1:0.

«Краснодар» в трёх турах набрал одно очко и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а в активе испанского клуба семь очков.

В параллельном матче «Ренн» на своём поле принимает «Челси».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Севилья, Иван Ракитич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
24 Ноября 2020, 21:53

Красиво положил. В своём стиле.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола