Сулейманов: «Наши лидеры выздоровели, боевой состав сейчас»

Форвард Магомед-Шапи Сулейманов уверен, что «Краснодар» хорошо себя проявит в матче с «Севильей» в четвёртом туре Лиги чемпионов, а прошлый поединок станет уроком. Тогда «быки» в большинстве проиграли 2:3, хотя вели с перевесом в два мяча.

- Играли нормально, не смогли дожать соперника. Но я надеюсь, мы возьмем реванш, - заявил Сулейманов на пресс-конференции.

Также форвард отметил, что команда усилилась футболистами, которые восстановились после травм: «Атмосфера хорошая. Наши лидеры выздоровели, боевой состав сейчас. У тренера есть возможность варьировать состав».

Матч состоится во вторник и начнется в 20:55.