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Сулейманов: «Наши лидеры выздоровели, боевой состав сейчас»

23 Ноября 2020, 14:27,

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Форвард Магомед-Шапи Сулейманов уверен, что «Краснодар» хорошо себя проявит в матче с «Севильей» в четвёртом туре Лиги чемпионов, а прошлый поединок станет уроком. Тогда «быки» в большинстве проиграли 2:3, хотя вели с перевесом в два мяча.

- Играли нормально, не смогли дожать соперника. Но я надеюсь, мы возьмем реванш, - заявил Сулейманов на пресс-конференции.

Также форвард отметил, что команда усилилась футболистами, которые восстановились после травм: «Атмосфера хорошая. Наши лидеры выздоровели, боевой состав сейчас. У тренера есть возможность варьировать состав».

Матч состоится во вторник и начнется в 20:55.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Магомед-Шапи Сулейманов
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