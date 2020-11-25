Когда всё это кончится? Пять игроков, из-за которых «Краснодар» снова проиграл «Севилье»

Оценки футболистам Мурада Мусаева

Это уже надоело считать абсолютно всем, но давайте опять повторим: 13-й матч российского клуба в еврокубках обходится без нашей победы. А если ещё точнее, завершается поражение. На пятой добавленной минуте «Краснодар» в условиях всеобщего цейтнота сдался «Севилье» и лишился математических шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Ну, туда «быки» и не собирались, судя по игре.

Статистика матча говорит, что «Севилья» должна была забрать победу пораньше: владение мячом - 39:61, удары по воротам - 11:23, в створ - 4:8, угловые - 1:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«КРАСНОДАР»

ЕВГЕНИЙ ГОРОДОВ - 7,0. Добротно заменил Сафонова, хотя показалось, что в первом голе Матвей бы выручил. Спасал Городов в концовке – плечом отбил удар Идрисси, достал у штанги выстрел того же Усамы, закрыл два удара Мунира. Итого шесть сейвов набрал Евгений.

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ - 7,0. Правый фланг «Краснодара» работал неплохо и большая заслуга в этом у Игоря Смольникова. Выиграл 4 единоборства из 5, совершил три отбора, два перехвата, однажды прострелил под удар Маркусу Бергу.

КАЙО - 3,0. Это уже не смешно. Есть Кайо – есть привоз итак в каждом матче Лиги чемпионов. Скинул мяч точно на Ракитича, Иван после этого вколотил в «шестёрку». Не смог противостоять Муниру, а тот затем положил в угол. Оба гола из-под Кайо.

АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ - 5,5. Не впечатляет и капитан, которого постоянно двигал Люк де Йонг. Мартынович проиграл половину верховой борьбы, позволил голландцу мяч обработать и пробить с линии вратарской. Не получались и длинные передачи, только 4 из 10 дошли до адресата. Но Мартынович ещё распылялся на подстраховку несчётных «косяков» Кайо.

КРИСТИАН РАМИРЕС - 5,5. Низкая оценка Рамиресу за вторую половину второго тайма. Кристиан взял и просто пропал. Дважды накатывался Мунир через его фланг, а эквадорца не было рядом. А в первой половине встречи Рамирес подкупал наглостью. Шёл в борьбу с Окампосом и побеждал – 10 эпизодов из 13.

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ - 3,0. Газинский сыграл лучше Кайо, но есть причины поставить ему такую же плохую оценку. Во-первых, именно ужасная передача Юрия привела к первому голу. Во-вторых, Газинский умудрился поругаться с тем же Кайо во время игрового эпизода и «Краснодар» чуть не получил ещё один гол.

КРИСТОФФЕР ОЛССОН - 4,0. В «своём» стиле сыграл Олссон. Не рисковал, короткие передачи использовал, в борьбе очень слабо выглядел. Кристоффера отодвинули от мяча в 5 эпизодах из 6, обостряющих передач от него мы не увидели, ударов – тоже.

РЕМИ КАБЕЛЛА – 7,0. Класс Реми чувствуется безоговорочно, очень круто он мяч двигает. Три удачных дриблинга, два удара по воротам и один голевой момент, созданный самолично. Подкараулил ошибку Гуделя, обыграл Вацлика и вроде всё правильно делал, но Кунде сопутствовала удача.

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ВИКТОР КЛАССОН - 4,0. На левом фланге швед чувствовал себя неуютно. Ничего опасного не привнёс и неожиданно был очень плохо в передачах – всего 65% оказались точными (15 из 23). Да и партнёры, как мы видим, подключали Классона не очень часто.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ - б/о.

МАРКУС БЕРГ - 4,0. Снова про шведа можно написать: сыграл в «своём» стиле. Естественно, имеем в виду худшие матчи Маркуса. Берг опять был несуразен, чуть не привёз пенальти, сыграв рукой в своей штрафной площади, а в атаке совсем не отметился. Ноль ударов, 11 точных передач.

ВАНДЕРСОН - 7,0. Добавил агрессии на правом фланге, придал решающее ускорение атакам. Забил гол, что сразу добавляет балл. Пока Вандерсона не хватает даже на 45 минут, но пару удачных обводок и три выигранных единоборства успел собрать.

ТОННИ ВИЛЬЕНА - б/о.

АРИ - б/о.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ - б/о.

ДАНИИЛ УТКИН - б/о.