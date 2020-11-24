Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов

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24 Ноября 2020, 22:51,
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Четвёртый тур еврокубков начинался для российских делегатов в Краснодаре, где одноимённый клуб принимал испанскую «Севилью».
|4' Ракитич Иван (0:1)
|(1:1) Вандерсон 56'
|90' Мунир Эль-Хаддади (1:2)
В третьем туре «Севилья» больно щёлкнула «Краснодар» по носу, отыгравшись со счёта 0:2, и после этого «быкам» нужна была ответная победа, если они хотели реально побороться за выход в плей-офф именно Лиги чемпионов. Ничья точно лишала «чёрно-зелёных» шансов финишировать в группе выше «Севильи». И если бы краснодарцы набрали меньше очков, чем «Челси» в гостевом матче с «Ренном», российская команда теряла бы всякую возможность занять одно из двух первых мест в квартете.
Доводилось слышать определённый позитив по поводу возвращения в строй «быков» нескольких не последних игроков – Кабелла, Смольникова, Ари, Вандерсона. Но посмотрим правде в глаза: это были натянутые надежды. Мы ведь знаем, что после повреждений нужно набирать форму, а там возможные новые травмы, особенно у «Краснодара». Да и со всеми своими лидерами команда Мурада Мусаева не производила впечатление монолитной команды.
Немалая потеря у «быков» всё-таки была – отсутствие спасителя Сафонова, у которого то ли коронавирус, то ли нет, но во всяком случае изоляция от команды. Его сменщик Городов оставлял свои ворота сухими почти четыре минуты, но обвинять его в быстром пропущенном мяче не с руки, там есть вопросы скорее к некоторым полевым игрокам хозяев. Начал голевую атаку гостей обрезавшийся в центре поля Газинский. Затем Рамирес не остановил на своём фланге Окампоса, и пошла подача с дальнейшим выносом от Кайо на подступы к штрафной, скучавшей по опорникам «Краснодара». Лупить Ракитичу с размаха никто не мешал, а он умеет классно это делать, – мяч зашёл в левый нижний угол (0:1).
Первый тайм не удался «быкам». Они практически ничего не создали впереди и должны были остаться довольны, что не пропустили больше. «Севилья» сама не имела сумасшедших шансов, но было у неё несколько, так скажем, качественных полумоментов. Тот же Диего Карлос пробил головой на стандарте рядом со штангой, а удар Кунде нейтрализовал Городов.
После перерыва дела пошли веселее. На 48-й минуте супершанс запорол Кабелла. Обокрав Гуделя и обведя вратаря Вацлика внутри чужой штрафной, Реми пробил, казалось бы, в пустой створ, но подкатившийся Кунде перевёл мяч в штангу. Неудобный отскок достался Классону, однако шведу не хватило пластичности, чтобы исхитриться нанести нормальный удар.
На 55-й минуте нешуточная опасность возникла у ворот «Краснодара». Подача Мунира слева, рикошет от Смольникова, и мяч летит примерно на линию штрафной к Де Йонгу. Тот именно что простил хозяев, пальнув немного выше перекладины. Хорошо для «быков», что правило «не забиваешь ты – забивают тебе» сработало как раз после этого момента. Олссон отдал короткий пас из полукруга чужой штрафной направо Вандерсону, который выждал определённое время и пробил. Два рикошета от игроков «Севильи» не отвели мяч от створа, и краснодарцы радостно вскинули руки вверх. 1:1 – не зря Мусаев выпустил Вандерсона в перерыве.
В дальнейшем игра шла противоречивая и сумбурная. Какие-то куски времени первым номером играл «Краснодар», какие-то – «Севилья». Андалусийцы сконструировали больше полумоментов, но большинство их попыток завершились в руках Городова. «Быкам» же не повезло, когда мяч после выстрела Вильены попал в соперника. С другой стороны, «чёрно-зелёным» везло, что «Севилья» не наказывала их за провалы в центре поля, но это везение закончилось в конце добавленного времени. Мунир удачно приложился по мячу после отскока и принёс гостям победу. Судья дал краснодарцам возможность провести ответную атаку, но отчаянные выстрелы Ари и Мартыновича были заблокированы. Увы и ах.
1:2 - очередное поражение российского клуба на европейской арене. В принципе, ничего нового «Севилья» гарантирует себе финиш в группе выше «быков». «Челси», обыгравший «Ренн», тоже. «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У команды Сергея Галицкого ещё остаётся возможность попасть в лигоевропейскую весну, но что-то подсказывает, что чрезвычайно важный матч через неделю против «Ренна» не станет для «быков» лёгкой прогулкой.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Краснодар, Севилья, Лига Чемпионов
Генич нака(р)кал.. , да и у Краснодараа нет я*ц. Они только с Севильей на последних секундах в третьем матче пропускают. Если комментаторы своими дебильными фразами приучают играть футболистов не до последней секунды, т.е. до финального свистка, что говорить о футболистах? .. они тем более раньше времени перестают играть концентрированно.. Обидно..
второй тайм был очень даже симпатичный , ничего страшного пока что не случилось , по совести говоря , что краснодару делать в плей офф?? ну а так можно пободатся с Реном за ЛЕ и я думаю это реально , главное у него выиграть , потом не проиграть Челси , которым матч с Краснодаром я думаю будет не принципиальным , с Севилией я думаю они раскатают ничейку , ну а там уже фиолетово , могут отдать матч просто быкам , сохранить силы на апл
Если у Ренна выиграют вдруг, то могут как угодно Челси лететь. 3 место тогда у них никуда не уйдет.
Краснодар неплохо начал второй тайм. Забили гол, а дальше Севилья опять перехватила инициативу. Теперь все решится в матче с Ренном.
Мусаев просто топ- тренер. Его вообще когда-нибудь уволят? Я думал, что Шалимов - дно, но тут вообще клинический случай. А уж Кононов был по сравнению с ним гуру тренерского дела.
Ну ребята, ну что Вы хотите, топ-клубы западной Европы дороже наших в 10-15 раз. Ну, хватит наивно мечтать. Опять надежда на вдруг(((
Ну Севилья дороже, конечно, но разрыв поменьше явно будет. Наши клубы раньше могли и щелкнуть таких фаворитов время от времени. А теперь - постоянный пшик.
И снова какая боль, какая боль) Краснодару на последних секундах пропустить решающий в еврокубках - раз плюнуть. И не только ему из наших горе-"топарей". Вообще. команда играет намного хуже, чем некоторое время назад, регресс налицо. Несколько лет назад он в ЛЕ на своем поле Севилью по игре переиграл 2:1. теперь - все наоборот. И результат этот - справедлив. Увы.
Противник мастеровитее, так попытались бы включить командный прессинг, перебегать их, перебороть, но ничего подобного нет. Краснодар выглядит неорганизованно, укомплектован какими-то вялыми и хилыми игроками, они не в состоянии вести интенсивную командную игру, играют авантюрно, как придётся. Нижняя половина таблицы РПЛ - их место.