Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов

Четвёртый тур еврокубков начинался для российских делегатов в Краснодаре, где одноимённый клуб принимал испанскую «Севилью».

В третьем туре «Севилья» больно щёлкнула «Краснодар» по носу, отыгравшись со счёта 0:2, и после этого «быкам» нужна была ответная победа, если они хотели реально побороться за выход в плей-офф именно Лиги чемпионов. Ничья точно лишала «чёрно-зелёных» шансов финишировать в группе выше «Севильи». И если бы краснодарцы набрали меньше очков, чем «Челси» в гостевом матче с «Ренном», российская команда теряла бы всякую возможность занять одно из двух первых мест в квартете.

Доводилось слышать определённый позитив по поводу возвращения в строй «быков» нескольких не последних игроков – Кабелла, Смольникова, Ари, Вандерсона. Но посмотрим правде в глаза: это были натянутые надежды. Мы ведь знаем, что после повреждений нужно набирать форму, а там возможные новые травмы, особенно у «Краснодара». Да и со всеми своими лидерами команда Мурада Мусаева не производила впечатление монолитной команды.

Немалая потеря у «быков» всё-таки была – отсутствие спасителя Сафонова, у которого то ли коронавирус, то ли нет, но во всяком случае изоляция от команды. Его сменщик Городов оставлял свои ворота сухими почти четыре минуты, но обвинять его в быстром пропущенном мяче не с руки, там есть вопросы скорее к некоторым полевым игрокам хозяев. Начал голевую атаку гостей обрезавшийся в центре поля Газинский. Затем Рамирес не остановил на своём фланге Окампоса, и пошла подача с дальнейшим выносом от Кайо на подступы к штрафной, скучавшей по опорникам «Краснодара». Лупить Ракитичу с размаха никто не мешал, а он умеет классно это делать, – мяч зашёл в левый нижний угол (0:1).

Первый тайм не удался «быкам». Они практически ничего не создали впереди и должны были остаться довольны, что не пропустили больше. «Севилья» сама не имела сумасшедших шансов, но было у неё несколько, так скажем, качественных полумоментов. Тот же Диего Карлос пробил головой на стандарте рядом со штангой, а удар Кунде нейтрализовал Городов.

После перерыва дела пошли веселее. На 48-й минуте супершанс запорол Кабелла. Обокрав Гуделя и обведя вратаря Вацлика внутри чужой штрафной, Реми пробил, казалось бы, в пустой створ, но подкатившийся Кунде перевёл мяч в штангу. Неудобный отскок достался Классону, однако шведу не хватило пластичности, чтобы исхитриться нанести нормальный удар.

На 55-й минуте нешуточная опасность возникла у ворот «Краснодара». Подача Мунира слева, рикошет от Смольникова, и мяч летит примерно на линию штрафной к Де Йонгу. Тот именно что простил хозяев, пальнув немного выше перекладины. Хорошо для «быков», что правило «не забиваешь ты – забивают тебе» сработало как раз после этого момента. Олссон отдал короткий пас из полукруга чужой штрафной направо Вандерсону, который выждал определённое время и пробил. Два рикошета от игроков «Севильи» не отвели мяч от створа, и краснодарцы радостно вскинули руки вверх. 1:1 – не зря Мусаев выпустил Вандерсона в перерыве.

В дальнейшем игра шла противоречивая и сумбурная. Какие-то куски времени первым номером играл «Краснодар», какие-то – «Севилья». Андалусийцы сконструировали больше полумоментов, но большинство их попыток завершились в руках Городова. «Быкам» же не повезло, когда мяч после выстрела Вильены попал в соперника. С другой стороны, «чёрно-зелёным» везло, что «Севилья» не наказывала их за провалы в центре поля, но это везение закончилось в конце добавленного времени. Мунир удачно приложился по мячу после отскока и принёс гостям победу. Судья дал краснодарцам возможность провести ответную атаку, но отчаянные выстрелы Ари и Мартыновича были заблокированы. Увы и ах.

1:2 - очередное поражение российского клуба на европейской арене. В принципе, ничего нового «Севилья» гарантирует себе финиш в группе выше «быков». «Челси», обыгравший «Ренн», тоже. «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У команды Сергея Галицкого ещё остаётся возможность попасть в лигоевропейскую весну, но что-то подсказывает, что чрезвычайно важный матч через неделю против «Ренна» не станет для «быков» лёгкой прогулкой.

Кирилл Иванцов