«Краснодар» вновь показал беспомощность, что привело к закономерному вылету из Лиги чемпионов

Во вторник после паузы вернулась Лига чемпионов. «Краснодар» дома принимал «Севилью», пытаясь реабилитироваться за матч в Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рецензирует поединок.

Домашний матч против «Севильи» был решающим для «Краснодара» в текущей Лиге чемпионов в плане борьбы в плей-офф. Поражение или ничья с андалузцами при победе «Челси» в параллельном матче лишили бы «быков» шансов на выход в 1/8. Так что «Краснодар» должен был в обязательном порядке выиграть. Однако, помимо турнирной значимости, эта встреча была важна для «быков» ещё и с имиджевой точки зрения. В первых трёх матчах турнира «Краснодар» скорее разочаровал, а уж первый матч с «Севильей» и вовсе был позорным. «Быкам» было необходимо реабилитироваться.

Тем обиднее и страннее выглядело то, что уже в самом дебюте краснодарцы пропустили гол после элементарной ошибки. Оставить в зоне подбора в одиночестве Ивана Ракитича — это просто непозволительно. Причём это случилось в самом начале матча, когда и силы были, и концентрация должна была быть на высочайшем уровне. Однако «Краснодар» позволил себе допустить такое.

После этого «быки» должны были приложить все усилия, чтобы отыграться. Тем не менее в первом тайме какого-то желания со стороны краснодарцев заметно не было. Подопечные Мусаева ничего не создавали и выглядели достаточно беспомощно, в то время как севильянцы могли забить ещё. При этом гости не включали скорости, им этого и не надо было.

В перерыве у хозяев наконец-то появилось желание, и сразу стало веселее. Сначала Кунде смог спасти ворота, переправив мяч в штангу, а затем от него мяч всё же залетел в сетку. Казалось, что после этого «Краснодар» сможет прибавить ещё.

В итоге все закончилось довольно банально. Формально пропущенный в компенсированное время гол для «Краснодара» с турнирной точки зрения ничего не изменил. «Челси» в параллельной встрече выиграл, так что даже ничья приводила бы «быков» к вылету из Лиги чемпионов. Правда, заработай «быки» одно очко — это было бы хорошо в борьбе с «Ренном» за третью строчку.

При этом результат закономерный — в конце матча «Севилья» прибавила и атаковала, так что забитый мяч был логичным. Стычка Газинского и Кайо выглядит доказательством бессилия «быков». Футболисты чувствовали беспомощность, пускай на табло к тому моменту и горел равный счёт.

От «Краснодара» общественность изначально не ждала результата в виде попадания в плей-офф. Тем не менее «быки» будто и не хотели бороться. Из всех трёх матчей против «Челси» и «Севильи» ни за один нельзя хоть в чём-то похвалить «быков». «Краснодар» был слаб, и его вылет в целом оказался бесславным. «Быки» так стремились в Лигу чемпионов, но так и непонятно зачем. Никаких уроков команда не вынесла из своих матчей.

Конечно, все ещё можно отчасти исправить попаданием в Лигу Европы, благо «Ренн» выглядит почти так же. Однако победа над французами уже не будет по своему уровню относиться к Лиге чемпионов. Ведь это уже разборки двух клубов, которые фактически вылетели из главного еврокубка.

Андрей Центров