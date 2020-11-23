Лопетеги: «Действительно, завтра не будет наших сильнейших игроков»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги пожаловался на кадровые проблемы накануне матча четвёртого тура Лиги чемпионов против «Краснодара», который состоится на поле «быков».

- Действительно, из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильнейших игроков, но мы ничего не сделаем. С теми футболистами, которые у нас есть, будем показывать себя на высшем уровне, - заявил Лопетеги на пресс-конференции.

Отметим, что «Севилья» в случае победы во вторник гарантирует себе место в плей-офф Лиги чемпионов в феврале. В то же время команде завтра точно не помогут дисквалифицированный Хесус Навас и травмированные Хесус Сусо, Карлос Фернандес и Яссин Буну.