Борис Игнатьев: «Зенит» вчера разочаровал больше, чем «Краснодар»

Известный тренер Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражениях «Краснодара» и «Зенита» в матчах группового этапа Лига чемпионов.

- «Краснодар» и «Зенит» потерпели поражения. Кто больше разочаровал?

- Конечно, «Зенит». «Краснодар» выглядел достойно. Единственный камень, который можно в них бросить – неумение играть на результат. Они делали все возможное, чтобы не потерять свое лицо. Было видно, что «Краснодар» играет с четким понимаем, как он должен действовать. Другое дело, что не все футболисты оказались готовы к реализации намеченного плана на фоне одной из лучших европейских команд. Главная проблема, над чем надо работать Мусаеву, – реализация моментов, а также дисциплина и надежность при игре в обороне. Это четко просматривается. Даже выходя на поле с таким соперником, команда старается играть в футбол с уже узнаваемым почерком.

- Вы сказали, что некоторые футболисты не готовы. Кого имеете в виду?

- Не стал бы конкретизировать. Неготовность не означает нежелание или не особое стремление. Просто уровень тренированности оставляет желать лучшего. Классон много пропустил, другие ребята тоже, но в целом команда уже набирает движение. А раньше мы видели игроков из запаса. Конечно, они не могли поддержать уровень игры на должной высоте.

- Снова роковую ошибку допустил Кайо. Его уровень не соответствует «Краснодару»?

- Уровень соответствует, просто он не защитник. У него нет навыков по отбору мяча, определению и выбору позиции, когда соперник атакует. Он типичный игрок середины поля, где можно допускать ошибки, которые потом кто-то исправит. Непросто переделать игрока одной формации в другую. Конечно, он ошибается. Команда привыкла много атаковать, и не всегда футболисты группы защиты быстро возвращаются в оборону. Поэтому меньше надежности. Если выпадает игрок оборонительного плана, то это чревато.

- «Краснодар» уже второй раз уступает в концовке матча. Это связано с характером, отсутствием опыта в Лиге чемпионов или не хватило сил?

- Они пытаются создать определенное настроение у болельщиков и у себя. Они хотят получать удовольствие от игры, поэтому ищут счастья у чужих ворот. Но когда одна группа атакует, то другая должна понимать, что нельзя пропустить контратаку. А она обязательно последует, как только первая группа потеряет мяч. Команде хочется победы, но должна быть подстраховка, и об этом футболисты тоже должны думать. Все это идет от того, что философия у «Краснодара» заточена на победы.

- У «Зенита» все тоже заточено на победу, но команда второй год подряд не может выйти из группы. Это провал?

- У «Зенита» нет такой игры, чтобы бежать только вперед. Как играет «Краснодар», у нас больше никто не играет. У питерцев тяжелая игра, не заточенная на конкретные атакующие действия.

- Так в чем проблемы?

- Тут проблема в том, что у «Зенита» в обойме нет игроков такого уровня, как у соперников по Лиге чемпионов. Наш футбол уступает в подвижности, во всех аспектах: в исполнении технических приемов, в запасе времени при создании голевых ситуаций. Есть же разница, играешь ты с «Уфой» или с итальянским клубом. У «Зенита» перенос с российского чемпионата на международный уровень очень показателен. На нашем уровне «Зениту» всего хватает для чемпионства, а в Лиге чемпионов не хватает даже скоростных качества. Плюс работоспособность. Ну и состав не так хорош. Таких игроков, как Иммобиле, у питерцев и близко нет.

- Получается, что «Зенит» не готов к Лиге чемпионов?

- Именно так. Его место – вторая десятка Лиги Европы. Тут он может составить конкуренцию и то далеко не всем.

- В конце матча на поле играло уже пять воспитанников академии «Зенита». В команде сейчас кадровый дефицит, это же не от хорошей жизни?

- Играть некому. Чемпионат сейчас тяжелый. Много матчей, переездов, база плохо заложена, потому что времени на подготовку было минимум. Наши игроки не выдерживают такую нагрузку, потому что тренировочный процесс не развивает футболистов, а только поддерживает их форму. Главное, большая группа игроков вылетела по разным причинам. Только Малком появился, Азмун в запасе. Семаку приходится давать возможность играть молодежи. Жизнь заставляет.

Елена Григорьевская