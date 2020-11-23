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Семак рассказал, кто не сыграет с «Лацио»

23 Ноября 2020, 20:59,

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Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто не примет участия в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

«Караваев получил травму, то же касается и Вендела. У Кругового был сомнительный тест, не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси с нами, но пока они только набирают форму», - цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

В Лиге чемпионов у «Зенит» дела складываются пока не лучшим образом, российский клуб занимает последнее место в своей группе.

Что касается российской Премьер-лиги, то питерцы находятся на втором месте после пятнадцати туров, уступая лидирующему ЦСКА лишь на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сергей Семак
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