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Симоне Индзаги: «У меня, к сожалению, нет возможностей ротировать состав»

23 Ноября 2020, 18:11,

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги считает, что его команде будет непросто набрать три очка в матче с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

- Первый круг группового этапа прошел для нас хорошо, но мы собираемся бросить вызов качественной команде. Для победы нам понадобится проявить характер. Если здоровы все наши футболисты, то мы способны дать бой кому угодно, - заявил Индзаги на пресс-конференции.

Напомним, что три недели назад в Санкт-Петербурге команды сыграли со счетом 1:1, после этого римляне с аналогичным счетом завершили матч с «Ювентусом» и обыграли «Кротоне» (2:0). Римляне идут на втором месте в группе Лиге чемпионов с 5 очками. «Зенит» замыкает квартет с одним набранным пунктом. В Серии А команда Симоне Индзаги занимает шестое место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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