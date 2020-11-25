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Дзюба - лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов

25 Ноября 2020, 08:24,

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Петербургский «Зенит» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встречался на выезде с римским «Лацио». Подопечные Сергея Семака потерпели поражение со счетом 1:3. Единственный гол в составе чемпиона России забил нападающий Артём Дзюба.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, 32-летний форвард стал самым результативными россиянином в престижном турнире. На счету Дзюбы девять забитых мячей. На втором месте находится экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов (8), а топ-3 замыкает полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (7).

После четырех туров «Зенит» имеет в своем активе всего одно набранное очко. «Сине-бело-голубые» лишились шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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