Шамкин: «Мы с Мусаевым хорошо себя проявили»

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин подвёл итоги матча с «Лацио» (1:3) в эфире канала «Матч!».

- Расскажите о своих ощущениях. Сегодня молодые люди появились в составе «Зенита», и достаточно достойной была игра у вас, и хороши выход Мусаева. Насколько сложно входить в такую игру, что вы видели со скамейки?

- Я считаю, что это отличный опыт. Мы с Леоном хорошо себя проявили. Входя в такую игру, надо показывать свой лучший футбол, как можно больше помогать команде как в атаке, так и в обороне, создавать как можно больше голевых моментов.

- В одном из эпизодов вы попали Ловрену в лицо. Он после матча в раздевалке вам ничего не сказал?

- Нет, он наоборот похвалил, сказал, что хорошо, что я закрыл свою зону, доработал до конца, а что в лицо попал, это случайность, и ничего страшного не произошло. Я извинился, всё хорошо.

- Расскажите, с какими заданиями вы вышли на поле, что вам говорил Сергей Семак, что вы должны были сделать?

- Сергей Богданович сказал, прежде всего, разворачивать игру слева направо, больше бить из-за штрафной. Но, к сожалению, ударов у меня не было. Я считаю, что все еще впереди. С задачей я более-менее справился.

- Как любой игрок, вы явно верили в то, что этот матч можно перевернуть. За счет чего?

- Думаю, что больше играть через фланг, потому что у нас быстрые фланги, что Малком, что Мостовой, высокий центральный нападающий и Саша Ерохин. Поэтому считаю, что надо было больше навешивать и бить, потому что как только стали быстро действовать в штрафной, забили гол, надо было продолжать так. Но команда в целом сыграла хорошо. Единственное, немного не повезло с пенальти. Так бы я думаю, могли вытащить эту игру.

- Малком сегодня играл «десятку». Такой простой рисунок игры, Малком под нападающим, большой Дзюба. Почему футбол получился немного хаотичным, особенно в первом тайме?

- Малком хорошо действовал в первом тайме, он обострял и на фланг поднимался. Я считаю, что хаотичности как таковой не было. В некоторых моментах, может быть, немного путались Малком и Кузяев, но это не проблема. Каждый футболист провел хорошую игру. Единственное, жалко, что проиграли.