Шамкин: «Мы с Мусаевым хорошо себя проявили»

|
25 Ноября 2020, 01:30,
|
|
Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин подвёл итоги матча с «Лацио» (1:3) в эфире канала «Матч!».
- Расскажите о своих ощущениях. Сегодня молодые люди появились в составе «Зенита», и достаточно достойной была игра у вас, и хороши выход Мусаева. Насколько сложно входить в такую игру, что вы видели со скамейки?
- Я считаю, что это отличный опыт. Мы с Леоном хорошо себя проявили. Входя в такую игру, надо показывать свой лучший футбол, как можно больше помогать команде как в атаке, так и в обороне, создавать как можно больше голевых моментов.
- В одном из эпизодов вы попали Ловрену в лицо. Он после матча в раздевалке вам ничего не сказал?
- Нет, он наоборот похвалил, сказал, что хорошо, что я закрыл свою зону, доработал до конца, а что в лицо попал, это случайность, и ничего страшного не произошло. Я извинился, всё хорошо.
- Расскажите, с какими заданиями вы вышли на поле, что вам говорил Сергей Семак, что вы должны были сделать?
- Сергей Богданович сказал, прежде всего, разворачивать игру слева направо, больше бить из-за штрафной. Но, к сожалению, ударов у меня не было. Я считаю, что все еще впереди. С задачей я более-менее справился.
- Как любой игрок, вы явно верили в то, что этот матч можно перевернуть. За счет чего?
- Думаю, что больше играть через фланг, потому что у нас быстрые фланги, что Малком, что Мостовой, высокий центральный нападающий и Саша Ерохин. Поэтому считаю, что надо было больше навешивать и бить, потому что как только стали быстро действовать в штрафной, забили гол, надо было продолжать так. Но команда в целом сыграла хорошо. Единственное, немного не повезло с пенальти. Так бы я думаю, могли вытащить эту игру.
- Малком сегодня играл «десятку». Такой простой рисунок игры, Малком под нападающим, большой Дзюба. Почему футбол получился немного хаотичным, особенно в первом тайме?
- Малком хорошо действовал в первом тайме, он обострял и на фланг поднимался. Я считаю, что хаотичности как таковой не было. В некоторых моментах, может быть, немного путались Малком и Кузяев, но это не проблема. Каждый футболист провел хорошую игру. Единственное, жалко, что проиграли.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Даниил Шамкин