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​Боярский: «В матче с «Лацио» игрокам «Зенита» нужно поберечь себя и бросить силы на чемпионат России»

24 Ноября 2020, 18:28,

Динамо Москва

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский заявил, что не питает иллюзий в преддверии матча команды против «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Нужно поберечь себя и бросить силы на внутренний чемпионат», - сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» имеет в своём активе всего лишь один зачётный балл. Команде Сергея Семака осталось провести только один матч на своём поле.

Матч «Лацио» - «Зенит» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Михаил Боярский
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Комментарии (4)
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1
Misha_diablo_football
24 Ноября 2020, 20:58

Беречь не беречь толку та ноль 4 клуба без евро кубковой весны останутся ....

0
KPOT
24 Ноября 2020, 20:27

Просто представим ситуацию, гипотетически ....Зенит выйдет с 3 места в ЛЕ. Проходит в 1/4, и тут Михаил Боярский заявил: "Да чёрт с ним с этим чемпионатом, европу надо брать!"

1
ингерман
24 Ноября 2020, 19:36

ай.. престиж чего.. чего? клован снизу опять зачетно развеселил.. )))

0
redwhite1959
24 Ноября 2020, 19:14

А как же престиж страны? И второй вопрос - зачем тогда выходить в групповой этап ЛЧ?

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