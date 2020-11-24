​Боярский: «В матче с «Лацио» игрокам «Зенита» нужно поберечь себя и бросить силы на чемпионат России»

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский заявил, что не питает иллюзий в преддверии матча команды против «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Нужно поберечь себя и бросить силы на внутренний чемпионат», - сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» имеет в своём активе всего лишь один зачётный балл. Команде Сергея Семака осталось провести только один матч на своём поле.

Матч «Лацио» - «Зенит» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.