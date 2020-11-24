​Боярский: «В матче с «Лацио» игрокам «Зенита» нужно поберечь себя и бросить силы на чемпионат России»

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24 Ноября 2020, 18:28,
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Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский заявил, что не питает иллюзий в преддверии матча команды против «Лацио» в Лиге чемпионов.
«Нужно поберечь себя и бросить силы на внутренний чемпионат», - сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» имеет в своём активе всего лишь один зачётный балл. Команде Сергея Семака осталось провести только один матч на своём поле.
Матч «Лацио» - «Зенит» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Михаил Боярский
Беречь не беречь толку та ноль 4 клуба без евро кубковой весны останутся ....
Просто представим ситуацию, гипотетически ....Зенит выйдет с 3 места в ЛЕ. Проходит в 1/4, и тут Михаил Боярский заявил: "Да чёрт с ним с этим чемпионатом, европу надо брать!"
ай.. престиж чего.. чего? клован снизу опять зачетно развеселил.. )))
А как же престиж страны? И второй вопрос - зачем тогда выходить в групповой этап ЛЧ?