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Азмун появился на поле впервые с октября

25 Ноября 2020, 00:42,


В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях играет против «Лацио».

На 74-й минуте в составе питерского клуба произошла замена. Вместо Юрия Жиркова вышел иранский нападающий Сердар Азмун. Стоит отметить, что это первое появление Сердара на поле в футболке «Зенита» с конца октября.

Ранее сообщалось, что Азмун заболел ангиной.

На данный момент идёт 82-я минута матча, «Зенит» уступает со счётом 1:3.

25-летний Азмун в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Контракт Сердара с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сердар Азмун
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