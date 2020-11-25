Азмун появился на поле впервые с октября

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях играет против «Лацио».

На 74-й минуте в составе питерского клуба произошла замена. Вместо Юрия Жиркова вышел иранский нападающий Сердар Азмун. Стоит отметить, что это первое появление Сердара на поле в футболке «Зенита» с конца октября.

Ранее сообщалось, что Азмун заболел ангиной.

На данный момент идёт 82-я минута матча, «Зенит» уступает со счётом 1:3.

25-летний Азмун в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Контракт Сердара с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.