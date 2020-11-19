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«Лацио» и «Зенит» сыграют без зрителей

19 Ноября 2020, 15:46,

Global Look Press

Игра четвёртого тура Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» пройдёт при пустых трибунах. Такое решение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации приняли местные власти, сообщает пресс-служба «Зенита». Гостевая квота для фанатов из Санкт-Петербурга выделена не будет. 

«Лацио» и «Зенит» сыграют в столице Италии во вторник, двадцать четвёртого ноября. Стартовый свисток команды услышат в 23:00 по московскому времени.

После половины турнирной дистанции «Зенит» замыкает турнирную таблицу своей группы с одним очком в активе. «Лацио», в свою очередь, занимает второе место, набрав в трёх матчах пять зачётных баллов.

В первой игре между «Зенитом» и «Лацио» была зафиксирована ничья 1:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Лацио
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