«Лацио» и «Зенит» сыграют без зрителей

Игра четвёртого тура Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» пройдёт при пустых трибунах. Такое решение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации приняли местные власти, сообщает пресс-служба «Зенита». Гостевая квота для фанатов из Санкт-Петербурга выделена не будет.

«Лацио» и «Зенит» сыграют в столице Италии во вторник, двадцать четвёртого ноября. Стартовый свисток команды услышат в 23:00 по московскому времени.

После половины турнирной дистанции «Зенит» замыкает турнирную таблицу своей группы с одним очком в активе. «Лацио», в свою очередь, занимает второе место, набрав в трёх матчах пять зачётных баллов.

В первой игре между «Зенитом» и «Лацио» была зафиксирована ничья 1:1.