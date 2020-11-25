«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом

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25 Ноября 2020, 00:52,
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В рамках группового этапа Лиги чемпионов питерский «Зенит» гостил у римского «Лацио».
|(1:0) Иммобиле Чиро 3'
|(2:0) Пароло Марко 22'
|25' Дзюба Артём (2:1)
|(3:1) Иммобиле Чиро 55'
Никак не может сыграть против российской команды лучший футболист Сербии - Сергей Милинкович-Савич. Полузащитник подхватил коронавирус в расположении национальной сборной перед игрой против России, и не восстановился к «Зениту», с которым его «Лацио» предстоял «зеркальный» матч Лиги чемпионов. Но есть и хорошие новости для «орлов» - в строю лучший бомбардир команды Чиро Иммобиле, в эти выходные принесший «Лацио» победу над «Кротоне».
С победами у «Зенита» и «Лацио» вообще тяжело, по большей части ничейные результаты. Питерцы в Грозном сыграли 2:2, а римляне за ноябрь победили всего два раза - в прошлую субботу и первого числа. Победа в Лиге чемпионов у «орлов» одна и две ничьи, после третьего тура на первое место выбралась «Боруссия» Дортмунд, которую «орлы» обыграли на старте. «Зенит», как мы помним, последний в группе.
Положение питерцев усугубилось на третьей минуте матча. Чиро Иммобиле в метре от дуги штрафной площади развернулся, огляделся и без помех пробил, по сумасшедшей траектории отправив мяч в угол ворот – 1:0. «Лацио» хватки не ослабил. Луис Альберто примерно с той же позиции пробил с отскоком от газона – Михаил Кержаков выручил. Но следующий удар вновь оказался бильярдной точности. Корреа протащил мяч, уткнулся в защитников и откинул на Пароло, а Марко метров с 30 упаковал сферу точно в «шестёрку».
Хотелось уже выключить телевизор и уйти спасть, но Дзюба возродил интригу. Артём не лучшим образом принял длинный заброс Ракицкого, но никто почему-то не стал атаковать его. И вторым касание форвард «Зенита» пробил аккурат под штангу – 2:1. Но этот момент был лишь вспышкой. «Лацио» продолжил давить и унижать, до конца тайма загубив два стопроцентных момента. Точнее, спас Михаил Кержаков. Сначала голкипер не позволил отличиться Луису Альберто, которого вывел на рандеву Корреа, а затем Кержаков парировал мощнейший удар Лаццари в упор.
На старте второго тайма Чиро Иммобиле снова забил. Открылся под пас Лаццари, мяч укрыл и попал под фол Барриоса, заработав пенальти. Сам заработал – сам реализовал мощным ударом в угол. После третьего гола «Лацио» играть бросил. Только Симоне Индзаги баловался заменами, выпуская новичков и дублёров. Такие перестановки, показывающие полную уверенность в результате. Спасибо «Лацио», что не стали добивать «Зенит». Правда, питерцы тоже ничего не показали. Не помогло даже ослабление состава соперника.
Очень спокойно завершился матч, который походил в тот момент на тренировку. «Зенит» остался на последней строчке с одним баллом, а российские клубы продолжили ужасную серию в еврокубках этого сезона – 14 матчей без побед.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Зенит, Лацио
И куда ж пропал юзер с ником Кубань, с его откровениями, что наш чемпионат уж точно "лучше итальянского и реслтеров из АПЛ" Не стесняйся, гуру, выходи! Расскажи нам об этом заоблачном уровне РПЛ еще.
Не, наши клубы тоже растут, как и зарубежные. Только они вверх, а мы - вниз.
Зачем Семака держать?
Чтобы выигрывать полудохлый чемпионат России?
С таким баблом,игроками,судьями стыдно не выигрывать Чемп
Семак как тренер не о чем
Но человек хороший
Если Зенит хочет быть участником плей офф ЛЧ, то надо не тряпье покупать на распродаже, а дорогих высококлассных игроков! С таким жадным подходом как сейчас, всегда будет последнее место в группе ЛЧ! Продолжайте экономить и смешить Европу!
Дорогие высококлассные игроки сюда не поедут. Завлекать игроков заоблачными зарплатами не позволит финансовый Фейр-плей
"Рекорд за рекордом от Сергея Куколдыча" и еще "Семак. прощай!. В добрый башкирский путь!" Прикольные цитаты с просторов инета)
Ну вполне ожидаемый результат и мало кто я думаю тешил себя надеждами на положительный результат. Наш футбол в такой глубокой заднице, что вылезать мы будем из нее не один год. Было бы не плохо зацепиться за лигу европы, но шансы как по мне просто мизерные.((((
ай флегма в краснодыр скоро поедец.. )))
Ни один тренер не добился бы лучшего р-та .
А почему ?
Даже если мы сравним позиция за позицией оптимальные составы двух команд ( а так же Зенит и Боруссию ) , что можно было сделать сразу после жребия , то очевидно , что практически никто из игроков Зенита на своей позиции грубо говоря " противнику не нужен " , т.к. там есть свой игрок более высокого уровня/качества .
Наши проблемы - наши ожидания .
А ждать было нечего .
И это было ясно сразу после жребия
Уфа форева!
Для текущего состава, с учётом потерь, сыграли нормально. Я так считаю. В следующем матче необходима будет победа - там по факту и будем расклады подсчитывать. Дугласу здоровья. Хорошо, что (пускай и не от хорошей жизни) Семак дал время Мусаеву и Шамкину - ребята сперва робели, но потом втянулись. Для них опыт хороший. Похоже, такими темпами, в ближайших играх и в РПЛ будут выходить.
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Ну а в Лацио мастера, что тут скажешь. Иммобиле дали мяч принять - сходу перекинул мяч над двумя игроками Зенита, которые невольно закрыли обзор вратарю - Миха даже не дёрнулся. Второй гол - провал опорной зоны, игрок прибежал оттуда, никто не держал. Третий - опять болшой привет "лучшему опорнику РПЛ" Барриосу. Провальный для него матч. Передерживал мяч, тормозил атаки (а их и так было немного), в эпизоде с пенальти такое чувство, что хотел спижонить и как-то по-южноамерикански сыграть. А в итоге ногу соперника зацепил.
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Без Ловрена будет грустно в Бельгии. Для Семака очередная головоломка. В РПЛ хоть Чистяков есть...
В первом голе. кстати. Ловрен от мяча увернулся.
Чердак конечно достал со своим нытьем про разницу мячей, и про то, что виновники - это перелеты и сборная Молдовы .
Ну у сборников Зенита (из России) 7 перелётов подряд: Кишинёв, Стамбул, Белград, Грозный, Рим, Тула, Брюгге. И всё это счастье через два дня на третий. Правда этих сборников - Кузяев, Ерохин, да дедушка Жирков. А разница мячей - она сейчас одинаковая у Зенита и Брюгге - будет важна, если выиграем 2:1 в Бельгии. Талдычить про это, конечно не надо, но это же Чердак, он же "на нерве", весь мозг чайной ложечкой выест...
Выиграть в гостях у мотивированного Брюгге для этого Зенита будет сродни подвигу , да и от Боруссии можно еще выхватить авоську.
Порадовали. Молодцы зенидовцы: уверенно идут к поставленной цели - последнему месту в группе!!!
Ключевая фраза автора - "После третьего гола «Лацио» играть бросил".
"концовку матча «Лацио» доиграл резервом"
"Правда, питерцы тоже ничего не показали. Не помогло даже ослабление состава соперника."
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Ничего что у Зенита не играли Караваев, Оздоев, Вендел, Круговой, Дриусси с Азмуном наконец-то вышли на поле после травм, а Дуглас Сантос травмировался по ходу первого тайма?
Ничего что на месте правого защитника играл Сутормин, а на замену выходили молодые Мусаев и Шамкин (и тоже играли не по позициям) - не из-за прихоти Семака, а потому что просто больше некому?
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Иван, Вы болельщик Лацио? Или Зенит Вас чем-то обидел?)))
Ожидаемо. Хотя, подозреваю, что и в этом случае наши ожидания -это наши проблемы. А у наших игроков - миллионеров проблем нет. Поражение - фу, какая мелочь...
Семак назад в Уфу...
В чем его работа?
Ни схем игры
Ни тактики
Ни пиз...ы в раздевалке
Даже Манчини и Луческу лучше были