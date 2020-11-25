«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом

В рамках группового этапа Лиги чемпионов питерский «Зенит» гостил у римского «Лацио».

Никак не может сыграть против российской команды лучший футболист Сербии - Сергей Милинкович-Савич. Полузащитник подхватил коронавирус в расположении национальной сборной перед игрой против России, и не восстановился к «Зениту», с которым его «Лацио» предстоял «зеркальный» матч Лиги чемпионов. Но есть и хорошие новости для «орлов» - в строю лучший бомбардир команды Чиро Иммобиле, в эти выходные принесший «Лацио» победу над «Кротоне».

С победами у «Зенита» и «Лацио» вообще тяжело, по большей части ничейные результаты. Питерцы в Грозном сыграли 2:2, а римляне за ноябрь победили всего два раза - в прошлую субботу и первого числа. Победа в Лиге чемпионов у «орлов» одна и две ничьи, после третьего тура на первое место выбралась «Боруссия» Дортмунд, которую «орлы» обыграли на старте. «Зенит», как мы помним, последний в группе.

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Положение питерцев усугубилось на третьей минуте матча. Чиро Иммобиле в метре от дуги штрафной площади развернулся, огляделся и без помех пробил, по сумасшедшей траектории отправив мяч в угол ворот – 1:0. «Лацио» хватки не ослабил. Луис Альберто примерно с той же позиции пробил с отскоком от газона – Михаил Кержаков выручил. Но следующий удар вновь оказался бильярдной точности. Корреа протащил мяч, уткнулся в защитников и откинул на Пароло, а Марко метров с 30 упаковал сферу точно в «шестёрку».

Хотелось уже выключить телевизор и уйти спасть, но Дзюба возродил интригу. Артём не лучшим образом принял длинный заброс Ракицкого, но никто почему-то не стал атаковать его. И вторым касание форвард «Зенита» пробил аккурат под штангу – 2:1. Но этот момент был лишь вспышкой. «Лацио» продолжил давить и унижать, до конца тайма загубив два стопроцентных момента. Точнее, спас Михаил Кержаков. Сначала голкипер не позволил отличиться Луису Альберто, которого вывел на рандеву Корреа, а затем Кержаков парировал мощнейший удар Лаццари в упор.

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На старте второго тайма Чиро Иммобиле снова забил. Открылся под пас Лаццари, мяч укрыл и попал под фол Барриоса, заработав пенальти. Сам заработал – сам реализовал мощным ударом в угол. После третьего гола «Лацио» играть бросил. Только Симоне Индзаги баловался заменами, выпуская новичков и дублёров. Такие перестановки, показывающие полную уверенность в результате. Спасибо «Лацио», что не стали добивать «Зенит». Правда, питерцы тоже ничего не показали. Не помогло даже ослабление состава соперника.

Очень спокойно завершился матч, который походил в тот момент на тренировку. «Зенит» остался на последней строчке с одним баллом, а российские клубы продолжили ужасную серию в еврокубках этого сезона – 14 матчей без побед.