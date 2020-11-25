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Иммобиле: «Чувствую себя ребёнком, когда играю в футбол»

25 Ноября 2020, 01:42,

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пообщался с журналистами победы над «Зенитом» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов. Итальянец отметился дублем.

«Я чувствую себя ребенком, когда играю в футбол. Когда я не могу выйти на поле, то очень сильно злюсь. Сегодня я выложился полностью. Хотел внести свой вклад в хорошую работу, которую проделали мои товарищи по команде.

Мне 30 лет, но я всё ещё чувствую себя молодым и надеюсь, что буду продолжать играть так же долго, как и Ибрагимович», - цитирует Иммобиле Sky Sport Italia.

«Лацио» с восемью очками занимает второе место в группе в Лиге чемпионов, у идущего следом «Брюгге» четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
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