Иммобиле: «Чувствую себя ребёнком, когда играю в футбол»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пообщался с журналистами победы над «Зенитом» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов. Итальянец отметился дублем.

«Я чувствую себя ребенком, когда играю в футбол. Когда я не могу выйти на поле, то очень сильно злюсь. Сегодня я выложился полностью. Хотел внести свой вклад в хорошую работу, которую проделали мои товарищи по команде.

Мне 30 лет, но я всё ещё чувствую себя молодым и надеюсь, что буду продолжать играть так же долго, как и Ибрагимович», - цитирует Иммобиле Sky Sport Italia.

«Лацио» с восемью очками занимает второе место в группе в Лиге чемпионов, у идущего следом «Брюгге» четыре очка.