Бесславный матч «Зенита» привёл к логичному вылету из Лиги чемпионов

Во вторник «Зенит» продолжил Лигу чемпионов матчем в Риме. Для питерцев этот поединок был решающим с точки зрения борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится мыслями о прошедшем матче.

«Зенит» во вторник мог лишиться шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В случае поражения от «Лацио» и победы «Боруссии» в параллельном поединке подопечные Семака потеряли бы даже математические возможности. По этой причине «Зенит» должен был как минимум не проиграть, а скорее даже побеждать.

Однако питерцы уже в самом начале матча умудрились «забыть» перед штрафной главного бомбардира «Лацио» Чиро Иммобиле. «Зенит» буквально повторил ошибку «Краснодара», допущенную двумя часами ранее. В ситуации питерцев также непонятно, как можно было не держать Иммобиле. Вскоре вслед за этим «Зенит» вторым пропущенным мячом мог и вовсе закончить встречу, но Артём Дзюба быстро вернул команду в игру.

Хотя в игру «Зенит» не вернулся, а просто сократил счёт. «Лацио» атаковал и создавал моменты, имея все шансы увеличить преимущество ещё до перерыва. Правда, случилось это всё же во втором тайме.

В целом «Зенит» ничего не показывал, и не было понятно, как питерцы хотели переломить ход встречи. Не было ни идей, ни желания. Гости будто не собирались тратить силы либо просто не знали, как это делать.

Поражение поставило крест на мечты «Зенита» о выходе в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь питерцы могут лишь побороться за выход в Лигу Европы, а это явно не та цель, которая ставилась изначально.

«Зениту» вновь показали, что стратегия клуба не работает. Вот «Лацио», с арендами и покупками малоизвестных игроков, а также думающим тренером, близок к выходу из группы. «Зенит», тратя десятки миллионов евро, меняя одного защитника-ветерана на другого, вылетает после четырёх туров ...

Говорить о кадровых проблемах «Зенита» или усталости вряд ли стоит. Сейчас все находятся в такой ситуации, и положение питерцев не уникально. В конце концов римляне в Санкт-Петербурге смогли почти вторым составом не проиграть и выглядели достойно.

Бесславный сезон «Зенита» в Лиге чемпионов закончился логично. Главный вопрос — что дальше, ведь нужны изменения? Подходит ли Семак для решения поставленной цели? Что делать с ветеранской обороной? Нужны ли игроки вроде Малкома, которые с учетом стоимости должны вести команду вперёд?

Вопросов много, а ответов нет. Пока есть только предсказуемый итог. «Зенит» может лишь мечтать о героическом попадании в Лигу Европы.

Андрей Центров