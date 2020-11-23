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«Зенит» взял Азмуна, Дриусси и Малкома на матч с «Лацио»

23 Ноября 2020, 13:51,


Петербургский «Зенит» отправился в Рим, где проведет матч группового раунда Лиги чемпионов против местного «Лацио».

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», в делегацию «сине-бело-голубых» были включены нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, а также полузащитник Малком.

Напомним, что из-за травмы иранский форвард не выходил на поле с 20-го октября. Аргентинец также с конца прошлого месяца восстанавливался после повреждения.

Что касается Малкома, то бразилец вернулся в строй в матче 15-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:2).

Матч «Лацио» - «Зенит» состоится во вторник, 24-го ноября, начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Лацио, Сердар Азмун, Малком, Себастьян Дриусси
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Комментарии (1)
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0
ингерман
23 Ноября 2020, 14:13

«Зенит» взял Азмуна, Дриусси и Малкома на матч с «Лацио»
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ай.. ну усе крантец латсио - со скамейки рожи корча устрашать будуц.. )))

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