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23 Ноября 2020, 13:51,
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Петербургский «Зенит» отправился в Рим, где проведет матч группового раунда Лиги чемпионов против местного «Лацио».
Как сообщает издание «Спорт-экспресс», в делегацию «сине-бело-голубых» были включены нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, а также полузащитник Малком.
Напомним, что из-за травмы иранский форвард не выходил на поле с 20-го октября. Аргентинец также с конца прошлого месяца восстанавливался после повреждения.
Что касается Малкома, то бразилец вернулся в строй в матче 15-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:2).
Матч «Лацио» - «Зенит» состоится во вторник, 24-го ноября, начало - 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Лацио, Сердар Азмун, Малком, Себастьян Дриусси
«Зенит» взял Азмуна, Дриусси и Малкома на матч с «Лацио»
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ай.. ну усе крантец латсио - со скамейки рожи корча устрашать будуц.. )))