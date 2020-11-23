«Зенит» взял Азмуна, Дриусси и Малкома на матч с «Лацио»

Петербургский «Зенит» отправился в Рим, где проведет матч группового раунда Лиги чемпионов против местного «Лацио».

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», в делегацию «сине-бело-голубых» были включены нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, а также полузащитник Малком.

Напомним, что из-за травмы иранский форвард не выходил на поле с 20-го октября. Аргентинец также с конца прошлого месяца восстанавливался после повреждения.

Что касается Малкома, то бразилец вернулся в строй в матче 15-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:2).

Матч «Лацио» - «Зенит» состоится во вторник, 24-го ноября, начало - 23:00 по московскому времени.