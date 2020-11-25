Индзаги: «Мы здорово поработали, «Зенит» привык играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы здорово поработали сегодня, потому что эти победы кажутся легкими, хотя на самом деле это не так. «Зенит» привык играть в Лиге чемпионов. Мы превзошли самые радужные ожидания, набрав восемь очков в четырех играх. Мы набрали важные очки в матчах с «Брюгге» и «Зенитом», несмотря на отсутствие многих игроков.

24 передачи перед голом Иммобиле? Мои ребята уже несколько лет пытаются играть в красивый футбол.

Гол Дзюбы? Нам нужно было лучше среагировать на их длинную передачу. Мы готовились играть против Дзюбы и не позволять ему бить головой. Нужно проанализировать пропущенный гол», - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.