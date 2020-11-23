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Семак – о матче с «Лацио»: «Сложностей очень много»

23 Ноября 2020, 20:34,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с прессой перед матчем против «Лацио» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Возможно, кто-то сыграет не на своей позиции», - цитирует Семака sport24.

Матч между «Лацио» и «Зенитом» состоится завтра, 24 ноября, в Италии, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

После трёх туров «Зенит» с одним очком занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы F, отставая от второго места на два зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Лацио, Сергей Семак
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