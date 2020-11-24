​Итальянское СМИ: Дзюба сыграет на фланге атаки «Зенита», на острие выйдет Кузяев

Журналист Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» обратил внимание на странный ориентировочный состав «Зенита» на матч против «Лацио» в римском издании Il Messaggero.

Так, в этом составе можно увидеть Магомеда Оздоева и Вячеслава Караваева, которые вовсе не прилетели в Рим. Артём Дзюба располагается на левом краю атаки, а на острие журналисты выдвинули Далера Кузяева.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.