Играли против «Лацио» только трое: Кто из футболистов «Зенита» сохранил лицо в Италии

Оценки футболистам Сергея Семака

Больно смотреть на российские клубы в Европе. «Лацио» в этом сезоне нестабилен, получал три от «Сампдории», четыре от «Аталанты». Но даже «орлы» буквально уничтожают «Зенит», просто успокаиваясь после третьего гола, этим и спасая питерцев от разгрома. Конечно, можно и нужно вспомнить потери Оздоева, Караваева, Вендела и Кругового (в меньшей степени). Дриусси с Азмуном вышли просто побегать, но ведь и у «Лацио» не идеальный состав. А разница в игре просто феноменальна.

Римляне настолько успокоились после дубля Иммобиле, что проиграли в некоторых статистических показателях: удары по воротам - 12:13, в створ - 7:5, владение мячом – 48:52. Но за цифрами не спрячешь отсутствие борьбы. Сегодня «Зенит» не выглядел серьёзным соперником для «Лацио». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ - 8,5. Спасибо Михаилу, что нет разгрома. Сколько же спасал сегодня Кержаков, не сосчитать. А главное – как. В первом тайме его расстреливали Луис Альберто и Лаццари, во втором – Корреа. Все моменты максимально голевые были.

ДУГЛАС САНТОС - б/о. Травма Дугласа – чуть ли не самая страшная потеря для «Зенита».

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 7,0. Сложно хвалить центрального защитника, когда команда пропускает три, но у Ярослава получилось сыграть на хорошем уровне. До последних секунд был неуступчив в борьбе, выиграв почти все эпизоды. Четыре раза сыграл на вынос, разрядив ситуацию. Ну и отдельной строкой отметим его прекрасный голевой пас.

ДЕЯН ЛОВРЕН - 3,5. А коллега Ракицкого сыграл куда хуже. Ловрен как раз-таки все эпизоды проиграл. То в скорости уступит, то воздух проиграет Иммобиле. В итоге – ноль отборов, пять проигранных единоборств из пяти, жёлтая карточка и дисквалификация на следующий матч Лиги чемпионов.

ЮРИЙ ЖИРКОВ - 6,0. Юрий Валентинович по традиции отрабатывает в каждом эпизоде. Ветеран вместе с Ракицким стал хоть каким-то «светлым» пятном экспериментальной обороны «Зенита». Один отбор, один перехват и три опасных кросса. Жаль, сил хватило только на 74 минуты.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 3,0. Давно колумбиец не был так плох. Виноват в каждом из трёх голов. Пустовала его зона, когда Чиро Иммобиле и Марко Пароло выполняли свои потрясающие удары, а пенальти Вильмар вообще сам придумал – опоздал к эпизоду и сзади по ногам врезал Иммобиле.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - 4,0. Был Ерохин на поле или нет – сказать сложно. Семь раз пошёл в борьбу, дважды выиграл. Отдал 12 точных передач, два раза пробил мимо ворот. Это вам расскажет только статистика, по телекартинке заметить хоть какие-то полезные действия Александра нереально.

МАЛКОМ – 4,5. Много в кадре было Малкома. Фигаро там, фигаро тут, но играет будто отдельно от команды. Перемещения хаотичны, дриблинг ради дриблинга, мяч передерживает. Типичный бразилец, скажете вы. Но пора бы Малкому показать, за что уплачены 40 млн евро. Против «Лацио» запомнилась только потеря, в результате которой Луис Альберто чуть не забил третий гол.

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АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 3,5. За час игрового времени так и не удалось заметить Андрея Мостового. По его бровке носился и создавал опасные моменты Лаццари, а игрок «Зенита» ему ни коим образом не мешал. В атаке Мостовой тоже не появлялся – ни одного точного навеса или острой передачи.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 4,5. Вот уж от кого точно ждали больше, но ответ тут один – усталость. Кузяев был лучшим в составе сборной России, хорошо отыграл против «Ахмата», но на «Лацио» силёнок не хватило. Может не хватило и понимания игры на фланге против команды, которая как раз-таки края использует идеально.

АРТЁМ ДЗЮБА – 7,0. Исправно собирал верх таранный форвард «Зенита». На плечах всегда висели два защитника, но он выиграл 10 единоборств из 12. Ещё бы поддержка вторым темпом была интенсивнее. А так, пришлось решать самому, что однажды у Дзюбы получилось очень круто.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - б/о.

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ - б/о.

ЛЕОН МУСАЕВ - б/о.

СЕРДАР АЗМУН - б/о.

ДАНИИЛ ШАМКИН - б/о.