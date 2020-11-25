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Дзюба назвал проблему «Зенита» в Лиге чемпионов

25 Ноября 2020, 08:01,

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба пообщался с представителями СМИ после поражения от римского «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Надо извиниться перед болельщиками. Чемпион страны не имеет права так выступать. Наша проблема в менталитете. Пока мы не перестанем бояться, пока не начнем играть на победу, так и будет», - приводит слова нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

После четырех сыгранных туров «Лацио» набрал восемь баллов и занимает второе место в таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» с девятью баллами лидирует в квартете, а бельгийский «Брюгге» (4) располагается на третьей позиции.

Что касается «Зенита», то у команды Сергея Семака всего одно очко. «Сине-бело-голубые» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут побороться за путевку в Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Шунин Сандр
25 Ноября 2020, 09:13

Пока у нас будет пешеходный футбол нога мяч при огромных незаслуженных,незаработанных зарплатах мы будем мальчиками для битья на мировом,европейском уровне,наше место в третьей десятке,а по зарплате в первой пятерке (бомжи,кб,кони,проводницы,менты,быки).

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