Дзюба назвал проблему «Зенита» в Лиге чемпионов

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба пообщался с представителями СМИ после поражения от римского «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Надо извиниться перед болельщиками. Чемпион страны не имеет права так выступать. Наша проблема в менталитете. Пока мы не перестанем бояться, пока не начнем играть на победу, так и будет», - приводит слова нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

После четырех сыгранных туров «Лацио» набрал восемь баллов и занимает второе место в таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» с девятью баллами лидирует в квартете, а бельгийский «Брюгге» (4) располагается на третьей позиции.

Что касается «Зенита», то у команды Сергея Семака всего одно очко. «Сине-бело-голубые» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут побороться за путевку в Лигу Европы.