Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды

Мадридский «Реал» перед паузой на сборные съездил в гости к «Осасуне».

Семь очков преимущества над «Жироной» и восемь над «Барселоной» имел «Реал» перед 29-м туром. Совсем немного матчей осталось до конца сезона, Мадриду пора устраивать решающее ускорение за золотом, ситуация полностью под контролем.

После разгрома «Сельты» (4:0) «королям» предстоял визит в Памплону. Где Карло Анчелотти не мог рассчитывать на Беллингема, Алабу, Куртуа, Милитао и Себальоса. А ещё на Хоселу, который вечером в пятницу ощутил недомогание из-за гастроэнтерита.

Винисиус вывел «Реал» вперёд, когда вторая минута заканчивалась и начиналась третья. Катена ошибся на своей половине поля под прессингом Винисиуса. Тот отобрал себе мяч, вырвался один на один с Эррерой и успешно покатил в левый угол (0:1). Фаворит быстро открыл счёт, но не всё ещё было сделано.

Когда завершалась шестая минута и начиналась седьмая, хозяева подали угловой. Карвахаль неудачно скинул на левую штангу. Оттуда Эррандо подбросил мяч к дальнему краю вратарской. Там дежурил Будимир, пробивший с близкой дистанции. И от правой ноги защищавшего ленточку Карвахаля мяч зашёл в ворота (1:1).

Анархия на поле тем временем продолжалась. Винисиус снова выскочил один на один, но тут уже не смог переиграть Эрреру. Потом потише на несколько минут стало. Дальше Родриго со средней дистанции проверил вратаря соперника. Карвахаль обрезался на своей половине, и Аресо пробил из-за пределов штрафной в левый угол. Лунин парировал.

Но Карвахалю можно было простить ту погрешность. Тем более она не привела к пропущенному мячу. Вскоре Дани реабилитировался самым лучшим образом – голом в чужие ворота. Браим на левом полуфланге забросил на Вальверде, который скинул через центр, а Карвахаль внешней стороной стопы ввернул мяч в левый угол (1:2).

В конце 34-й минуты Винисиус пробил чуть слева рядом с дальней штангой. А вот Арнаис знатно бахнул в начале 41-й. С левого фланга ушёл в центр от Вальверде и разразился попыткой в дальний угол. Лунин вытянулся и отразил за лицевую. Винисиус ещё успел в первом тайме схватить жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Из-за рокового «горчичника» Вини Жуниор пропустит матч «Реала» в Ла Лиге с «Атлетиком» из Бильбао 31 марта. Но до того времени ещё две недели, а у «Реала» прямо здесь была задача. Размеренное течение игры по истечении часа игры нарушил гол Браима Диаса, реализовавшего выход один на один после скидки Вальверде (1:3).

Спустя три минуте Феде оформил себе новый голевой пас. Рюдигер запустил по левому полуфлангу проникающую передачу вперёд как раз на Вальверде. Тот бедром подкорректировал мяч для Винисиуса. Скандальный «реальный» нападающий оказался на глаз с Эррерой и элегантно отправил сферу медленно катиться в сетку (1:4).

Тут уже всё решено было, а Винисиус избежал хет-трика, не попав в дальний угол. Из зоны левого инсайда исходила в основном угроза воротам хозяев. Родриго дважды не пробил мяч сквозь Эрреру. В итоге счёт поменялся в добавленное время в другую сторону. Муньос прошил Лунина из района правого угла вратарской (2:4). Гюлер ещё на финише игры из центра поля выстрелил в перекладину.

«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 23 матчей. Он оторвался от «Жироны» на десять баллов, но та вот-вот сыграет с «Хетафе». «Барселона», у которой теперь «минус одиннадцать» по сравнению со «сливочными», воскресным вечером в центральной битве 29-го тура сразится с мадридским «Атлетико».

Кирилл Иванцов