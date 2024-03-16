Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды

16 Марта 2024 • 20:07 Комментировать (5)
Осасуна
2:4
Реал Мадрид

Мадридский «Реал» перед паузой на сборные съездил в гости к «Осасуне».

Протокол игры  
Осасуна2:4Реал Мадрид
  4'Винисиус Жуниор (0:1)
(1:1) Будимир Анте7'  
  18'Карвахаль Даниэль (1:2)
  61'Диас Браим (1:3)
  64'Винисиус Жуниор (1:4)
(2:4) Муньос Икер90'  
Эррера СерхиоУнаи Гарсия  63'Катена Алехандро 70' (Муньос Икер ( 70') Эррандо Хорхе  31' 79' (Круз Хуан ( 79') Аресо ХесусМонкайола ХонТорро Лукас  55'Гомес Мойсес 70' (Ибаньес Пабло ( 70') Мохика ХоанАрнаис Хосе 69' (Гарсия Рубен ( 69') Будимир Анте 70' (Гарсия Рауль ( 70')
Запасные: Аргибиде Гоньи ИньигоAsier OsambelaВаленсия ПаблоАйтор Фернандес
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльТчуамени ОрельенРюдигер АнтониоМенди Ферлан 85' (Гюлер Арда ( 85') Камавинга Эдуардо  53' 72' (Начо Фернандес ( 72') Вальверде ФедерикоКроос Тони 77' (Васкес Лукас ( 77') Диас Браим 72' (Модрич Лука ( 72') РодригоВинисиус Жуниор  44' 85' (Гарсия Франсиско III ( 85')
Запасные: Гонсалес ФранАррисабалага Кепа
16 марта. Стадион "Эль-Садар".

Семь очков преимущества над «Жироной» и восемь над «Барселоной» имел «Реал» перед 29-м туром. Совсем немного матчей осталось до конца сезона, Мадриду пора устраивать решающее ускорение за золотом, ситуация полностью под контролем.

После разгрома «Сельты» (4:0) «королям» предстоял визит в Памплону. Где Карло Анчелотти не мог рассчитывать на Беллингема, Алабу, Куртуа, Милитао и Себальоса. А ещё на Хоселу, который вечером в пятницу ощутил недомогание из-за гастроэнтерита.

Винисиус вывел «Реал» вперёд, когда вторая минута заканчивалась и начиналась третья. Катена ошибся на своей половине поля под прессингом Винисиуса. Тот отобрал себе мяч, вырвался один на один с Эррерой и успешно покатил в левый угол (0:1). Фаворит быстро открыл счёт, но не всё ещё было сделано.

Когда завершалась шестая минута и начиналась седьмая, хозяева подали угловой. Карвахаль неудачно скинул на левую штангу. Оттуда Эррандо подбросил мяч к дальнему краю вратарской. Там дежурил Будимир, пробивший с близкой дистанции. И от правой ноги защищавшего ленточку Карвахаля мяч зашёл в ворота (1:1).

Анархия на поле тем временем продолжалась. Винисиус снова выскочил один на один, но тут уже не смог переиграть Эрреру. Потом потише на несколько минут стало. Дальше Родриго со средней дистанции проверил вратаря соперника. Карвахаль обрезался на своей половине, и Аресо пробил из-за пределов штрафной в левый угол. Лунин парировал.

Но Карвахалю можно было простить ту погрешность. Тем более она не привела к пропущенному мячу. Вскоре Дани реабилитировался самым лучшим образом – голом в чужие ворота. Браим на левом полуфланге забросил на Вальверде, который скинул через центр, а Карвахаль внешней стороной стопы ввернул мяч в левый угол (1:2).

В конце 34-й минуты Винисиус пробил чуть слева рядом с дальней штангой. А вот Арнаис знатно бахнул в начале 41-й. С левого фланга ушёл в центр от Вальверде и разразился попыткой в дальний угол. Лунин вытянулся и отразил за лицевую. Винисиус ещё успел в первом тайме схватить жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Из-за рокового «горчичника» Вини Жуниор пропустит матч «Реала» в Ла Лиге с «Атлетиком» из Бильбао 31 марта. Но до того времени ещё две недели, а у «Реала» прямо здесь была задача. Размеренное течение игры по истечении часа игры нарушил гол Браима Диаса, реализовавшего выход один на один после скидки Вальверде (1:3).

Спустя три минуте Феде оформил себе новый голевой пас. Рюдигер запустил по левому полуфлангу проникающую передачу вперёд как раз на Вальверде. Тот бедром подкорректировал мяч для Винисиуса. Скандальный «реальный» нападающий оказался на глаз с Эррерой и элегантно отправил сферу медленно катиться в сетку (1:4).

Тут уже всё решено было, а Винисиус избежал хет-трика, не попав в дальний угол. Из зоны левого инсайда исходила в основном угроза воротам хозяев. Родриго дважды не пробил мяч сквозь Эрреру. В итоге счёт поменялся в добавленное время в другую сторону. Муньос прошил Лунина из района правого угла вратарской (2:4). Гюлер ещё на финише игры из центра поля выстрелил в перекладину.

«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 23 матчей. Он оторвался от «Жироны» на десять баллов, но та вот-вот сыграет с «Хетафе». «Барселона», у которой теперь «минус одиннадцать» по сравнению со «сливочными», воскресным вечером в центральной битве 29-го тура сразится с мадридским «Атлетико».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Чемпионат Испании Ла Лига ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Марта
21:30
Анчелотти провёл 900 матчей в топ-лигах
21:01
Фанаты «Осасуны» пожелали смерти Винисиусу 2
20:42
Анчелотти – о 200 победе во главе «Реала»: Этого недостаточно, идём к 201-й
20:41
Анчелотти: «Лунин вселяет в нас уверенность»
20:36
Анчелотти высказался о победе над «Осасуной»
20:19
«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 23 матчей
20:07
Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды 5
19:08
«Реал» потерял Винисиуса на один матч
18:55
Винисиус забил за «Реал» в четырёх матчах подряд впервые за полтора года
17:45
«Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 16
16:44
Хоселу не сыграет с «Осасуной»
16:29
Винисиус и Кроос попали в стартовый состав «Реала» на матч с «Осасуной»
13:59
Тони рассказал, в какой клуб хотел бы перейти
12:56
Гаджиев остался недоволен результатами жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов
11:07
Осасуна - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:24
Анчелотти прокомментировал решение Браима Диаса выступать за Марокко вместо Испании
15 Марта
23:29
Точный прогноз и ставка на матч Осасуна – Реал чемпионата Испании – 16 марта 2024
18:23
Прогноз на точный счёт матча Осасуна — Реал Мадрид Ла Лиги — 16 марта 2024
18:11
«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса 1
14 Марта
16:57
Нагельсманн прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии
15:23
Себальос может пропустить матч с «Осасуной»
03:30
Гюлер не уйдёт из «Реала» летом
03:13
«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
00:05
Сборная Марокко официально подтвердила вызов Браима Диаса
11 Марта
21:53
Камавинга не исключает, что завершит карьеру в «Реале»
13:55
Тренер сборной Испании высказался о решении Браима Диаса принять предложение Марокко 1
12:38
Васкес высказался о своём будущем
12:32
Васкес: «Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады»
12:23
Браим Диас разочарован поведением сборной Испании
10 Марта
23:53
Браим Диас сделал выбор между сборными Испании и Марокко
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (5) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
TEREX
16 Марта 2024 в 21:00
Реальных с победой! а где то слышны всхлипывания из мусорного бачка..)) и чавканье от протухшего чебурека..))
Sergey999
16 Марта 2024 в 21:17
Это не от чебурека, это бомжи драть начали)
ингерман
16 Марта 2024 в 21:18
ай бро гов0рють што пасрамленныя милка решыла свалиць атседава с визгами - миня нехто не любиц меня нихто не хочит.. паходу казявин ее запёр пад прылавкам за никачественну работу.. А-ха-ха-ха! )))
Артур Измаилов
16 Марта 2024 в 20:14
Жаль Гюлер не забил. Вини и Браим Диас молодцы, Родриго на лавку !
Sergey999
16 Марта 2024 в 20:14
Очень легко играл Реал. Вини остолоп, мог и 4 забить, Родриго тоже лажает с реализацией. Гюлер вообще молодечик, надо побольше игрового времени давать, вообще красоту чуть не положил. Отдельно хочется выделить Валверде, блестящий игрок, три голевые за матч. Браим тоже хорош, нельзя продавать. В хорошем настроении уходим на перерыв сборных.
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов В «Барселоне» случилась отставка Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мальорка Мальорка
Гранада Гранада
1
0
1.83 3.40 4.40
Видео
Окончен
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
4
5.80 4.20 1.52
Видео
Перерыв
Хетафе Хетафе
Жирона Жирона
1
0
2.80 3.35 2.40
Видео
16.03.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Алавес Алавес
1.55 3.75 6.20
Видео
17.03.24 в 16:00
Севилья Севилья
Сельта Сельта
1.96 3.45 3.70
Видео
17.03.24 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
1.98 3.60 3.50
Видео
17.03.24 в 18:15
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Альмерия Альмерия
1.89 3.60 3.85
Видео
17.03.24 в 20:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Бетис Бетис
2.15 3.30 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
21:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти провёл 900 матчей в топ-лигах
21:12 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Мы доверяем Хави»
21:01 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Осасуны» пожелали смерти Винисиусу 2
20:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о 200 победе во главе «Реала»: Этого недостаточно, идём к 201-й
20:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Лунин вселяет в нас уверенность»
20:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о победе над «Осасуной»
20:27 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о своих планах на будущее
20:22 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я участвую в планировании следующего сезона «Барселоны»
20:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 23 матчей
20:00 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить больше 60 млн евро за игрока «Реала» 1
19:44 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, почему Гризманн покинул «Барселону»
19:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Винисиуса на один матч
18:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус забил за «Реал» в четырёх матчах подряд впервые за полтора года
18:28 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» летом может потерять чемпиона мира
Все новости
Рекомендуем