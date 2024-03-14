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Себальос может пропустить матч с «Осасуной»

14 Марта 2024 • 15:23 Комментировать
Осасуна
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Реал Мадрид
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16.03 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может пропустить ближайший матч своей команды против «Осасуны» в чемпионате Испании. По информации от журналиста Мелькора Руиса, у хавбека мышечный перегруз, поэтому его участие в матче на выходных находится под сомнением.

Себальос в этом сезоне не является основным полузащитником «Реала». В 6 из последних 9 матчей во всех турнирах Дани оставался неиспользованной заменой.

Напомним, в конце прошлого сезона руководство «Реала» с трудом убедило Себальоса остаться на условиях клуба. В нынешней кампании Дани отметился одним ассистом в 14 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос

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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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