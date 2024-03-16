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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус забил за «Реал» в четырёх матчах подряд впервые за полтора года

16 Марта 2024 • 18:55 Комментировать
Осасуна
1:2
Реал Мадрид
1 6.30 X 4.40 2 1.55
2-й тайм

В субботу «Реал» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Осасуны». Быстрый гол в этом поединке удалось забить нападающему Винисиусу Жуниору. Бразилец отличился в четвёртом матче подряд, если брать все турниры. Всего на этом отрезке Винисиус на текущую минуту забил пять голов.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Винисиус выдал серию с четырьмя матчами с голами впервые с сентября 2022 года.

Следить за развитием событий в матче Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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